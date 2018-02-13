Константин Меладзе: как «пойти» на звезду и интересные факты биографии

У каждого человека есть свои музыкальные пристрастия. Кто-то выбирает как интересующий «объект» целое направление в музыке, например, джаз. Другим нравятся классические произведения. Иные люди являются поклонниками какого-то одного или нескольких представителей музыкальной культуры.

Например, очень многим женщинам в возрасте импонирует творчество известного композитора Константина Меладзе. Его песни это всегда красивая музыка, хорошие глубокие стихи, замечательное исполнение. Отлично, если есть возможность увидеть своего кумира, так сказать, живьем. Ведь личное присутствие на концерте Константина Меладзе безусловно оставит больше ярких эмоций и впечатлений, чем просто знакомство с его творчеством по телевизору или на иных носителях информации. Чтобы узнать, в каком городе собирается гастролировать любимый певец или композитор, можно зайти на сайт своего кумира или обратиться к ресурсам, на которых саккумулированы данные о концертной деятельности интересующего человека. Было бы желание. А возможности нужно искать. Цена билетов варьируется в зависимости от региона, но звезды российского уровня, естественно, «стоят» дороже, чем местные исполнители. В условиях ограниченного бюджета пенсионеров стоит заранее спланировать поход на концерт и подкопить деньги, чтобы в итоге как следует порадовать и побаловать себя.

У любимых исполнителей и композиторов, как и у всех людей, есть интересные факты в биографии. Что касается Константина Меладзе, например, известно: он не продавал свои песни, чаще просто дарил артистам. А ведь его и в музыкальную школу в свое время принимать не хотели, объясняя это тем, что у Меладзе нет музыкальных способностей. Стоит улыбнуться таким выводам людей от музыки и порадоваться, что Константину все-таки хватило терпения и сил, чтобы не принять такой вердикт и так успешно реализовать себя именно на данном поприще.

Сотрудничество с братом Валерием Константин начал еще в детстве, когда будущему композитору было двенадцать лет. Братья выступали в домашних условиях, играли на фортепиано в четыре руки. В студенческую пору братья организовали музыкальную группу. Она носила весеннее название «Апрель».

В девяносто третьем году прошлого века браться занялись сольным творчеством Валерия. Валерий исполнял песни, которые писал Константин.

Самым громким и до сих пор актуальным музыкальным проектом Константина стало создание группы «ВИА Гра».

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