"Не пей, козленочком станешь!": Гоген Солнцев спасает пожилую жену от алкоголизма

В последнее время скандальные супруги Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович практически не появляются на различных телешоу. Кроме того, шоумен больше не выкладывает фото жены в своём Инстаграме. Всё это насторожило подписчиков, так что Гогену в очередной раз пришлось рассказать о реальной обстановке в семье.

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Оказывается, 64-летняя Терешкович страдает от пристрастия к алкоголю, что и старался всячески скрыть заботливый муж. По его словам, общество всегда осуждает людей с наркотической и алкогольной зависимостью, и он просто не хочет, чтобы его любимую оскорбляли и обсуждали её поступки. Она может не перенести этого, так же, как не смогла вынести славу, которая обрушилась на бизнесвумен после свадьбы с молодым артистом. Её стали узнавать прохожие, не давали спокойно пройти по улице, многие предлагали выпить.



Сначала Екатерине Львовне было неудобно отказываться, но вскоре она втянулась и начала пить уже сама. Будучи пьяной, женщина часто вела себя агрессивно и даже поднимала руку на мужа, совершенно не понимая, что она делает. 38-летний шоумен пожаловался на постоянные синяки от её побоев, хотя серьёзных драк у них всё же не было.



Чтобы помочь супруге, Гоген оформил её в специализированную клинику, где Терешкович яростно показывала свой характер и всё равно умудрялась как-то доставать спиртное. С начала мая женщина не переставала пить, что вместе с лекарствами провоцировало у нее сильную агрессию. В итоге врачи не стали терпеть вздорную пациентку и попросили Солнцева забрать жену после очередной драки в больнице.



Домой Терешкович также приводила друзей и даже бомжей для "посиделок", а выпроводить нетрезвых гостей удавалось лишь при помощи полиции. Такой образ жизни плохо отразился на женщине - она перестала ухаживать за собой, чем отталкивает от себя мужа, который часто не хочет к ней даже подходить. Несмотря на это, Гоген стремится помочь Екатерине всеми доступными ему способами, хотя и признается, что очень устал от выходок пьющей супруги.

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