«Телевидение меня любит»: сколько зарабатывают самые скандальные звёзды ток-шоу

Вот кто бы знал этих людей, если бы не "телеящик"? Гоген Солнцев, Диана Шурыгина и Виталина Цымбалюк-Романовская – три совершенно разных человека, которых объединяет одна общая тяга к участию в бесконечных скандалах на отечественном телевидении. Да и как тут не тянуться, если авторы шоу Малахова готовы платить миллионы, лишь бы в очередной раз увидеть «звезду скандалов» в новеньком выпуске программы? Журналисты расспросили промоутера Алину Красную о самых больших заработках на современных российских ток-шоу.

Но перед тем как переходить к небывалым числам, стоит ответить на вопрос: зачем вообще довольно популярным программам эти не самые известные личности? Ведь так получилось, что многих современных «скандалистов» никто бы и не знал без самих ток-шоу, которые безостановочно приглашают своих любимчиков показаться перед многомиллионной российской аудиторией. Гоген Солнцев, к примеру, прославился лишь своим эксцентричным характером и женитьбой на пожилой, не менее эксцентричной даме. Да, он был участником «Дома-2», но там у одного из главных героев современных ток-шоу популярности было намного меньше.

В и нтервью КП промоутер Алина Красная замечает, что ответ на этот вопрос крайне прост: «Программа с Гогеном про пластику его пожилой жены стала лидером телерейтингов и набрала 8 миллионов просмотров в сети. Для сравнения: в среднем шоу Малахова набирает 200-300 тысяч просмотров в Ютубе».

Очевидно, что отказаться от такого лакомого кусочка, способного в разы поднять рейтинг программы, было бы глупо. Людям очень понравились крайне скандальные выпуски, так что главные герои этих программ стали получать соответствующий гонорар.

По словам источника в «Останкино», таких персонажей называют «контрактниками». Они заключают контракт с каналом, а потом в течение полугода, а то и больше, спорят на телекамеру перед своими новыми «фанатами». При этом даже сами ссоры могут быть прописаны в условиях контракта. Ходят слухи, что дочь Спартака Мишулина Карина и ее предполагаемый брат актер Тимур Еремеев спорили на ток-шоу ради крупной суммы денег. У них и без этого был конфликт, а денежная мотивация лишь подлила масла в огонь.

Гоген со своей пожилой женой исключением не стали. По словам источника, его контракт стоит минимум миллион рублей. И чем успешнее «скандалистам» удаётся поднимать рейтинг телешоу, тем больше денег они могут заработать.

Но так везёт лишь самым «громким» звёздам ток-шоу, которые готовы предоставить самые яркие истории из своей необычной жизни. Тем, кто ссорится поскромнее, порой самим приходится платить за эфир. К примеру, «муж одной дамы с Рублевки заплатил не только за участие своей жены в телешоу, но и их домработнице за позор, поскольку хозяйка обвинила ее в воровстве».

Есть среди всей этой компании скандальные звёзды второго эшелона. Такие могут получать по 70-200 тысяч рублей за выпуск. В то же время редакторы ток-шоу не оставляют своих героев без гостиницы и билетов, если тем приходится приезжать в Москву из других городов.

Но всё это относится в основном к ток-шоу Малахова, которое само по себе имеет огромные средства и рейтинги. В случае с программой НТВ «Ты не поверишь» расценки куда скромнее. Там платят максимум 20 тысяч рублей, но чаще всего предлагают всего 5 тысяч за выпуск.

У Малахова, например, «за интервью Мамаева из СИЗО готовы заплатить 700 тысяч рублей». Миллион рублей становится верхней планкой в таких эксклюзивных темах. Впрочем, просто так авторы ток-шоу деньгами не разбрасываются, так что постоянно пытаются уговорить звёзд сняться за меньшую сумму.

Бывает и так, что само скандальное шоу удачно обводят вокруг носа предприимчивые звёзды. Так и поступила Марина Анисина во время развода с Никитой Джигурдой. Она попросила за «сенсационное» интервью около 800 тысяч рублей, но ничего интересного в итоге так и не рассказала. Авторы шоу хотели вернуть хотя бы часть денег – Анисина была против. В итоге этот выпуск не увидел свет, а семья Джигурды получила хорошую прибавку к бюджету.

Свои расценки на скандальных ток-шоу есть у каждого эксперта и артиста, в чём им очень помогают различные титулы и звания. «Народный» может получить до 30 тысяч рублей за выпуск, «заслуженный» – до 20 тысяч, а статистам остаётся по 10-15 тысяч рублей. Иногда очень полезный для программы эксперт может выручить до 50 тысяч рублей за одно шоу, но случается это не часто. Порой артистов зовут и за 5 тысяч рублей, и многие, особенно пожилые, не отказываются – всегда хорошо лишний раз напомнить о своём существовании, да и прибавка к пенсии хоть какая-то выходит.





Здесь уже у каждого эксперта будет свой подход. Так, бывший директор группы «Тату» Леонид Дзюник порой снимается по 20 раз в месяц, получая за каждый эфир по 20 тысяч рублей. А светская львица Лена Ленина ходит на ток-шоу очень редко, зато меньше 200 тысяч не берёт.

О героях ток-шоу также вспоминал Владимир Соловьев в своём авторском шоу «Полный контакт» на радио «Вести FM». Он порассуждал на тему Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской, которые были героями программы Малахова «Прямой эфир». По мнению ведущего, Прохор и Виталина – люди неизвестные, которые смогли прославиться лишь своими скандальными выходками. «Почему я должен знать о существовании этих людей? Какой-то Прохор Шаляпин, который не Прохор и не Шаляпин. Мужик, который с радостью рассказывает, что он сделал маленькую операцию, поправив себе носик. И кроме того, что это 35-летнее чудовище из Волгограда регулярно женится на разных гражданках разного возраста, которые всегда старше его... В этом нет ничего страшного, я только рад за него, но не тогда, когда это выглядит как охота за чужими деньгами», – возмутился Соловьёв.

Прохор Шаляпин, в свою очередь, парировал выпад своего оппонента: «Когда мне прислали видео, где десять минут своей жизни на меня тратит известный ведущий, я еще раз понял, что мы с Виталиной все делаем правильно». Прохор заметил, что его очень любят бабушки и часто посещают его концерты. «Телевидение меня любит, и очень любит народ», – заявил Шаляпин.

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