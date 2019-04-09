Гоген Солнцев "хочет спасти брак при помощи гипноза"

Союз 38-летнего Гогена Солнцева и 64-летней Екатерины Терешкович регулярно дарит телезрителям и интернет-пользователям поводы для обсуждений. Оригинальная пара с существенной разницей в возрасте сделала из семейных скандалов целый пиар-проект.





В конце марта Гоген Солнцев выложил в интернет интимное фото с супругой, вроде бы желая убедить всех, что в его семье (и в постели) всё в полном порядке. Но снимок спровоцировал крайне негативную реакцию пользователей, и через некоторое время был удален из личного блога Гогена.



Также супруги обращались к психоаналитику, которая предложила им пожить гостевым браком - пять дней вместе и два отдельно. Но Солнцев решил, что такой строгий режим убьет всю романтику и страсть, поэтому категорически не подходит для спасения семьи.



Теперь же неугомонный актер спрашивает в интернете совета, стоит ли попробовать гипноз, чтобы "сохранить шаткие отношения"? Якобы на днях он прочитал статью, герои которой после работы с гипнотерапевтом научились не только уважать друг друга, но и полюбили в своих партнерах то, что раньше безумно раздражало. Такая "смена полюсов" впечатлила Солнцева, но в то же время он опасается, что радикальное вмешательство может навредить хрупкому миру в его семье.



Несмотря на трогательные заигрывания с аудиторией, интернет-пользователи не очень верят в правдивость семейной истории Гогена и Екатерины. Всего за год супруги переругались столько раз, что хватило на несколько телепередач и десятки статей в прессе. И это больше напоминает продуманную стратегию, чем живые отношения любящей пары.

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