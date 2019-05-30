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Гоген Солнцев предпочел жене Аллу Пугачёву
По инф. argumenti.ru   
30 Мая 2019 г.
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Звезда "Дома-2" Гоген Солнцев, состоящий в браке с 64-летней Екатериной Терешкович, удивил поклонников заявлением, сделанным накануне на свой страничке в социальной сети Instagram.

 

Гоген Солнцев предпочел жене Аллу Пугачёву

38-летний шоумен опубликовал фотографию, на которой запечатлен в обнимку с женщиной, внешне напоминающей Примадонну российской эстрады. Но еще больше привлекла внимание фанатов подпись к снимку.

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Немного поразмыслив, подумал, что, лучше бы женился на Алле, уверен, семейная жизнь и благополучие сложилось бы совсем по - другому. Не было бы тех проблем, которые преследуют меня в браке с Екатериной. Конечно, непонятно, как отреагировал бы Макс, на моё предложение руки и сердца замужней даме, матери троих детей, но, чем черт не шутит) хотя, разумеется, время не имеет сослагательного наклонения. Надеюсь в мезальянсе Аллы и Макса все гораздо счастливее, чем у меня ( #гогенсолнцев #решениепроблем #скоролето #стиль #музыка #жизнь #десерт #хендмейд #творчество #москва #сидим #жара #песни #тнт #первый канал #прямой эфир #малахов #россия #канал #видео #фото #устав

Публикация от Гоген Солнцев (@solntcev)

Солнцев упомянул о неких проблемах в отношениях с нынешней супругой и предположил, что его семейная жизнь вполне могла бы сложиться совсем по-другому, если бы он женился на Алле Борисовне Пугачевой.

"Конечно, непонятно, как отреагировал бы Макс, на мое предложение руки и сердца замужней даме, матери троих детей, но, чем черт не шутит)", - написал Гоген (орфография и пунктуация сохранены).

При этом он отметил, что время "сослагательного наклонения не имеет" и выразил надежду, что в паре телеведущего Максима Галкина и Примадонны царит больше семейного счастья, нежели сейчас у него самого.

По инф. argumenti.ru

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