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Моника Беллуччи не боится стареть. За что ее и любят!
Ульяна АНТОНОВА   
12 Мая 2019 г.
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54-летняя актриса снялась в фотосессии для журнала "Inprint". Несмотря на то, что для создания образа использовались украшения "Cartier" и наряды от "Bottega Veneta", он получился весьма демократичным. Точно так же могла бы одеться любая женщина, живущая в городе и уделяющая внимание своей внешности.

Моника Беллуччи не боится стареть. За что ее и любят!

- Моника Беллуччи стала важным выбором для нашей новой обложки, поскольку она представляет редкую, неподвластную времени и культовую красоту — ту, которая ставит на второй план представления об "улучшенной" красоте в стиле клана Кардашьян, - прокомментировали представители журнала "Inprint".

И с этим сложно не согласиться. В отличие от многих западных красавиц, Моника Беллуччи никогда не делала пластических операций - даже "банальной" подтяжки лица или уколов ботокса. Актриса и модель считает, что к возрастным изменениям нужно относиться философски.

- Многие боятся потерять красоту с возрастом, но я стараюсь не волноваться об этих вещах. Вы все равно ничего не можете сделать с тем, что становитесь старше, поэтому лучше смириться с этим, - говорит Беллуччи.

Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"

...И много других публикаций на эту тему

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