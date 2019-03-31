Поговорим о фейслифтинге

Настоящей красоте возраст нипочем. Индустрия рекламы в последнее время стала активно ставить на передний план людей, достигших возраста с магической цифрой 50. Это настоящий квантовый прыжок в обществе, которое издавна всеми правдами и неправдами настаивало на приравнивании красоты и молодости.

Тем не менее, многие люди (мужчины и женщины в равной степени) хоть немножко, да стараются обмануть время и замедлить естественные процессы старения. В течение нашей жизни кожа подвергается процессам старения, что ведет к потере ее эластичности и ослаблению подкожной мускулатуры лица. Морщины появляются в основном в области лица и шеи, а избытки кожи сбиваются в складки и отвисают. Все это может в той или иной степени изменить ваш внешний вид и придать лицу усталость. Жизнь также оставляет свои следы: солнечные лучи, стресс, питание, сигареты, алкоголь - все эти факторы ускоряют естественные процессы старения.

Появление более глубоких морщин и отвисание кожи не могут быть остановлены никакими кремами на основе последних технологий. При подтяжке кожи лица удаляется лишняя кожа, а ткани могут быть подтянуты. При правильном исполнении процедура фейслифтинга поможет добиться омолаживающего и более свежего внешнего эффекта. Данная операция также имеет своей целью сохранить неповторимую индивидуальность внешности пациента, равно как и естественное выражение лица. Ваш лечащий врач в деталях расскажет вам об индивидуальном риске данной процедуры (просто зайдите на alievplast.com).

Многие звезды уже прошли через это: четко спланированная подтяжка помогает обрести свежий внешний вид, который делает пациента на 8-12 лет моложе. Во время подготовки к операции ваше лицо детально обследуется, с целью определения метода оперативного вмешательства, наиболее подходящего вам. Состояние здоровья также проверяется с помощью обследований. Операция проводится под общей анестезией. Возможными являются процедуры, при которых производится натягивание верхней трети лица, подтяжка шеи и области щек, а также меры по смягчению глубоких морщин в носогубной области. При данной методике главную роль играет степень вмешательства. Также важен характер надрезов, так как подтяжка кожи оставляет рубцы. Главным правилом является следующее: чем меньше надрез, тем меньше шрам. При нормальной заживляемости ран в большинстве случаев от рубцов не остается следа через несколько месяцев.

Ощущение чрезмерной натянутости кожи, отеки, а также потеря чувствительности – возможные послеоперационные симптомы, с которыми пациент может столкнуться в первые 2-3 недели после операции. По истечении этого периода все симптомы должны исчезнуть, а результат операции должен проявиться. Отдых, а также использование подголовника во время сна помогают процессам заживления. К счастью, такие серьезные осложнения, как повреждения при объемных процедурах, очень редки. Также возможны инфекции краев ран, нарушения кровоснабжения или длительная потеря чувствительности участков кожи. При нарушении процессов заживления ран, иногда появляется необходимость дополнительной процедуры корректирования шрамов.

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