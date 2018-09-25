Инъекционная косметология поможет вернуть привлекательность

Большинство женщин стремятся сохранить свою молодость, прибегая для этого к услугам индустрии красоты. В последние несколько лет особое предпочтение пациенты косметологов отдают инъекционным процедурам, поскольку они несут в себе меньше рисков по сравнению с пластическими операциями и помогают сохранить индивидуальность. Об этом свидетельствуют и данные Международного сообщества эстетической и пластической хирургии ISAPS, отмечая настоящий бум в сфере «уколов красоты».

Наука не стоит на месте, поэтому у инъекционных препаратов сегодня гораздо больше возможностей. Используя новейшие достижения в инъекционной косметологии, специалисты помогают пациентам стать моложе за счет уменьшения «второго подбородка», восстановления овала лица, устранения возрастных и мимических морщин, улучшения контура губ и т.д. Косметологи используют липофилинг или препараты с гиалуроновой кислотой, а также предлагают комплексное воздействие, включающее пилинги, лазерные и фотопроцедуры и другое.

Современная косметология с помощью инъекций не только успешно борется с морщинами разного характера, но и позволяет избавиться от угревой болезни, рубцов, шрамов, венозных и сосудистых сеточек, а также насыщать и питать кожу микроэлементами и витаминами, лечить целлюлит и преодолевать множество других проблем кожи.

Следует отметить, что инъекционная косметология, как и другие направления индустрии красоты, обеспечивает отличные результаты при грамотно подобранных методиках, высоком профессионализме врачей-дерматокосметологов, владеющих современными техниками, использующих сертифицированные препараты и оборудование, а также при соблюдении всех требуемых санитарных правил и норм и индивидуальном подходе.

Главные преимущества инъекционной косметологии – практически мгновенный эффект, не требующий анестезии безоперационный метод (малоинвазивность), отсутствие длительной реабилитации и возможность для пациента продолжать обычный ритм жизни. Очень важно, что при инъекциях минимизированы аллергические реакции, а также «уколы красоты» можно сочетать с другими косметологическими направлениями, например, аппаратной косметологией.

Так, в клинике инъекционной косметологии «Лица» в Краснодаре к услугам пациентов специалисты предлагают следующие направления: биоревитализацию, увеличение губ гиалуроновой кислотой, уколы ботокса, нитевой лифтинг, мезотерапию, коллагенотерапию. Все это позволяет не только решить возрастные проблемы пациента, но и скрыть недостатки на лице, придать тонус и свежесть коже, подчеркнуть привлекательность. Здесь работают с мировыми брендами, используя только качественные дорогие препараты гиалуроновой кислоты, ботокса, витаминных коктейлей для биоревитализации.

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