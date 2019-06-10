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Лещенко и Крутой в шортах насмешили пользователей интернета
Ульяна АНТОНОВА   
10 Июня 2019 г.
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Недавно Николай Басков выложил в своем Инстаграме совместное фото с Игорем Крутым и Львом Лещенко. "Великий , обеспеченный и обаятельный на отдыхе" предстали на снимке в летних шортах и немало насмешили пользователей интернета.

Лещенко и Крутой в шортах насмешили пользователей интернета

Особенно досталось Игорю Крутому и Льву Лещенко. "Ножки - как у козы рожки", "Да уж, все же мужчину украшают брюки", "Лещенко в коротких шортах, теперь я видела всё", - соревновались в остроумии авторы комментариев.

На самом деле такой эффект нередко получается из-за ракурса съемки, а с ногами у знаменитостей все в порядке. Да и в чем, если не в шортах, отдыхать мужчинам летом, особенно в Монте-Карло? Но этот вопрос в данном случае остался без ответа...

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