Лещенко и Крутой в шортах насмешили пользователей интернета

Недавно Николай Басков выложил в своем Инстаграме совместное фото с Игорем Крутым и Львом Лещенко. "Великий , обеспеченный и обаятельный на отдыхе" предстали на снимке в летних шортах и немало насмешили пользователей интернета.

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Особенно досталось Игорю Крутому и Льву Лещенко. "Ножки - как у козы рожки", "Да уж, все же мужчину украшают брюки", "Лещенко в коротких шортах, теперь я видела всё", - соревновались в остроумии авторы комментариев.

На самом деле такой эффект нередко получается из-за ракурса съемки, а с ногами у знаменитостей все в порядке. Да и в чем, если не в шортах, отдыхать мужчинам летом, особенно в Монте-Карло? Но этот вопрос в данном случае остался без ответа...

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