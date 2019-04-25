Слабый и болезненный голос: вокруг Крутого сгущаются новые слухи

Ещё в начале апреля композитор Игорь Крутой выступил на концерте «Подарок для Аллы», подарив зрителям и преданным фанатам исполнение любимой песни «Прости, поверь». Только вот Крутой спел под фонограмму, а его небольшая речь после выступления омрачилась слабым и болезненным голосом артиста. Поклонники сразу заговорили о старых проблемах композитора, которому когда-то удалось победить рак.

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Вдобавок к слабому голосу Крутого, всех испугали его слова в программе «Однажды», где артист рассказал о сложной операции и собственных страхах. Крутой боялся навсегда покинуть свою любимую семью.



Большую и крепкую семью, стоит заметить. На 85-летие своей мамы Светланы Семеновны заботливый сын подарил шикарную квартиру в Майами за 5 миллионов долларов. Крутой также обеспечил свою жену Ольгу, старшего сына Николая и внучек – Кристину и Маргариту. Ещё одна внучка появилась у композитора совсем недавно – в 2015 году. Падчерица артиста Виктория четыре года назад родила девочку Деми-Роуз. Но самой большой заботой Крутого стала его юная дочь Александра. Ей сейчас всего 15 лет, так что без заботы своего отца девочке никак не обойтись.



На фоне такой счастливой семейной жизни вновь всплыли слухи о болезни композитора. Впервые они появились ещё в 2009 году, когда СМИ разом заговорили о борьбе Крутого с раком поджелудочной железы. Тогда ему сделали операцию в клинике США, а в 2011 году артист перенёс другое хирургическое вмешательство, уже на почках.



Казалось бы, онкологическое заболевание ушло в прошлое, но Крутой неожиданно для всех фанатов похудел на целых 15 килограммов. Но и здесь всему виной стала не сама болезнь, а строгая диета Игоря Яковлевича и его диабет.



Теперь вот новая напасть, какие-то тревожные проблемы с голосом! Успокоить всех решил друг композитора, музыкант Александр Серов. Он заявил, что у Крутого сейчас очень много работы, он немало устаёт, что вполне могло привести к проблемам с голосом.



«А в целом всё нормально, всё в порядке. Раком он болел, но это было тысячу лет назад. Слава богу, всё хорошо», – рассказал Серов.



Любопытно, что волнения вокруг Крутого однажды уже достигали невиданных масштабов. Ещё в начале 2000-х годов артиста буквально «похоронили» какие-то СМИ из-за непроверенных слухов. Музыкант к этому событию относится с юмором и вспоминает, что в тот день ему позвонил Иосиф Кобзон. Певец рассказал, что за Крутого в одном из ресторанов Нью-Йорка уже пьют не чокаясь. В те времена композитору звонили Иван Демидов, Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Звёзды приглашали Крутого в гости, чтобы обсудить бредовые и непроверенные слухи о смерти артиста.

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