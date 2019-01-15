Миллион там, миллион здесь: сколько зарабатывает Николай Басков?

Любимец многих россиян Николай Басков может похвастаться значительным доходом. Народный артист успел заполучить около 442 миллионов рублей в минувшем году! СМИ ответили на вопрос, откуда оперный певец берёт столько денег.

Для начала вспомним о его концертах. Каждое выступление Баскова приносит ему минимум 1,5 миллиона рублей. Если же кто-то хотел увидеть кумира на частном мероприятии, то ему приходилось отдавать за такое удовольствие 3,8 миллиона рублей. Нельзя забывать и о различных рекламных контрактах, которые принесли Баскову самую значительную сумму – каждый добавил в бюджет артиста по 136 миллионов рублей.

Самым незначительным источником доходов стала линейка антивозрастной косметики, с которой Басков получает свой процент – всего примерно 500 тысяч рублей в год. Зато выступления в эфире «Субботнего вечера с Николаем Басковым» и других телепрограмм приносят ему примерно по четыре миллиона рублей в месяц.

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