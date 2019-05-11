Куда же ты несёшься, сумасшедшая мода современности?

Красота навсегда останется неотъемлемой частью моды, только вот сегодня это понятие меняется так стремительно, что уже не успеваешь понять, а что же действительно достойно своего «красивого» звания? Модная революция привела к странным и непростым для пожилого человека явлениям, о которых мы с вами поговорим. Сегодня на пьедестал стиля взошла «стройная» реклама для полных моделей, красавица без переднего зуба и самое сумасшедшее стильное событие года – бал Met Gala.

Во всём мире сейчас всё больше набирают популярность полные модели. Худышкам пришлось потесниться, ведь одежду всё чаще рекламируют именно «плюс-сайз» девушки. Хотя и в этом правиле бывают исключения, которые вводят в ступор некоторых людей.

Так, недавно 31-летняя Кристин Расселл из США решила закупиться в магазине нижнего белья Plus Size Baby. Но внезапно полная американка наткнулась на странную рекламу, которая, казалось бы, должна ориентироваться именно на тучных клиентов.

Только вот «большую одежду» представляли стройные девушки, для которых такие размерчики были явно велики. На одном снимке модель даже сумела просунуть обе ноги в одну штанину тренировочных брюк. Наверняка создатели магазина не хотели как-то насмехаться над своими же клиентами, но их креатив всё-таки вызвал уйму негодования у самой Кристин и тысяч других людей всего за несколько дней.

А вот ирландский бренд Primark, в свою очередь, успел поймать немало «пальцев вверх» от довольных жителей Сети благодаря своей прорывной идее. А стоило всего лишь начать рекламную компанию, в которой снялась девушка без переднего зуба!

Модель Симон Лу рекламировала чёрный купальник и жёлтую вязаную тунику, заодно показывая язык на камеру. Рядом с ней, следуя современным традициям, расположилась полная модель Люси Кнель.

Отсутствие зуба у Лу очень понравилось поклонникам марки Primark. В комментариях люди вспоминали, как сами порой теряли передние зубы, из-за чего чувствовали себя очень даже некомфортно. А вот ирландский бренд не постеснялся и решил показать в своей рекламе «реальных людей». Может и в этом есть какая-то натуральная эстетика!

Но самым странным из всего набора модных новостей стал бал под названием Met Gala, который прошёл в Нью-Йорке 6 мая. Это мероприятие собрало немало звёзд мировой величины, которые пришли на вечер в совершенно безумных и странных костюмах.

В этом году главной темой бала стал «camp». Перевести это можно как «военный лагерь» или «стоянка» – значений у слова немало. Только вот организаторы мероприятия выбрали самое, наверное, сумасшедшее значение из всех «утрированные, аффектированные жесты и действия с целью создать характерный образ персонажа».

Звучит сложно и, гхм, необычно. По факту звёздам предложили создать какой-то необычный, узнаваемый образ персонажа или явления, добавив в него чуточку себя. В итоге получился бал-маскарад, переполненный ярким и пышным «не пойми чем».

Так, певец и актёр Джаред Лето пришёл в красном костюме католического кардинала с собственной головой в руках. Артиста Билли Портера вообще вынесли «рабы» на носилках, как настоящего фараона из Древнего Египта, а его «золотой» костюм был украшен не менее «золотыми» крыльями.

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Певица Кэтти Перри нарядилась в люстру. Самую классическую люстру, у которой даже свечки светились! А вот королева сумасшедшего стиля – Леди Гага – обошла всех с помощью широченного платья, в котором могло уместиться человек 15, выкрашенного в вызывающий цвет фуксии. К слову, по пути на мероприятие Леди Гага «растеряла» шикарное платье и осталась в одном только чёрном белье.

Эпатажная, экспериментальная мода уверенно забралась на свой пьедестал, так что соскакивать с него она и не собирается. Относиться к этому можно по-разному, но стоит ли ругать современные представления о стиле за их излишества? Дайте шанс молодежи показать себя, пусть даже они для этого будут выбирать самые странные методы из возможных!

Кстати, сейчас в моду вошёл очень даже интересный для пожилых тренд. Чего уж врать – сами пожилые стали главным модным веянием этих лет! Вот и количество возрастных моделей стало увеличиваться в геометрической прогрессии. Польская красавица Хелена Нороуикс покоряет журналы стиля в свои 84 года, а дизайнера Айрис Апфель пригласили в модельное агентство мирового уровня в её 97 лет! Прошу заметить, пригласили по своему желанию: женщина сама очень удивилась, когда ей сделали такое предложение.

Среди пожилых модниц можно найти немало блогеров, которые смогут подсказать вам, какие стильные решения использовать лучше всего. Попробуйте как-нибудь заглянуть на страничку Сьюзан Стрит, чтобы познакомиться с её модельными советами и эффектными фотографиями.

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