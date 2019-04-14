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Помогает найти свой образ женщинам стильный блогер Сьюзан. Просто браво!
Наталья ЛАНИНА   
14 Апреля 2019 г.
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Практически все женщины стараются выглядеть привлекательно. Уделяют время для своей прически, макияжа, маникюра, тщательно подбирают одежду и обувь. Но вспомните, к примеру, театр. Из многочисленной нарядной и ухоженной аудитории представительниц прекрасного пола приковывают к себе взгляды надолго далеко не все из них. Не у каждой дамы хочется прямо тщательно просканировать образ, отметить с удовольствием, что подобрано здесь все так, как нужно, на 100%, и взять ее достойный пример себе на вооружение.

Помогает найти свой образ женщинам стильный блогер Сьюзан. Просто браво!

Выглядеть именно на все 100% и даже больше отлично удается блогеру Сьюзан Стрит. В сети Instagram есть страничка, посетив которую, можно в этом убедиться. В блоге она дает модные советы, рассказывает о своей жизни, покупках, путешествиях, касается вечно волнующих женщин тем оздоровления и красоты.

Трудно поверить, что милой, яркой, элегантной и стройной Сьюзан уже больше 60 лет. Ведь с каждой фотографии на нас смотрит модная, стильная и довольно молодая дама.

Создается впечатление, что у нее всегда все складывалось хорошо. Но это не так. Были, например, времена, когда Сьюзан выглядела несколько иначе. Фотографии с другого блога женщины наглядно демонстрируют ее прежнюю и настоящую.

Трудно поверить, что милой, яркой, элегантной и стройной Сьюзан уже больше 60 лет

И жизнь проходила порой не просто. Развод, потеря работы, лишний вес - много через что удалось пройти.

Когда блогеру было примерно 50, она сумела сбросить лишние килограммы, изменила систему питания и занялась спортом. Всем на заметку: дама очень любит фрукты и проходит в день примерно по 5 километров. Конечно, потребовался здесь и новый гардероб, а подобрать его, по признанию женщины, было не так-то легко. Но, видимо, не в правилах блогера отступать. И Сьюзан занялась изучением актуальных модных тенденций, чтобы удачно применять их и в своих образах.

В ее нарядах, которые отражены в Instagram, присутствуют многочисленные брючные варианты, цветовая палитра гардероба самая разная. Кардиганы, блузки, пиджаки, украшения, сумочки - в представленных образах, кажется, нет ни одной лишней детали. В любом своем одеянии она выглядит естественно, легко и просто прекрасно!

Известно, что в 2011 году она создала страничку о стиле для дам, перешагнувших пятидесятилетие, в крупной социальной сети Facebook. Затем последовал ее блог в Интернете SusanAfter50.com. А после того, как Сьюзан исполнилось 60, он был назван SusanAfter60.com.

Сьюзан не считает применимыми к себе используемые сейчас многими женщинами для поддержания красоты инъекции, перманентный макияж или пластику. Говорит, что с уважением относится к таким естественным изменением, как морщинки на своем лице, которые неизбежно появляются с годами.

Просто превосходный пример для подражания, как эта дама смогла с успехом преобразить себя! И радует, что она не собирается останавливается на достигнутом, по-прежнему увлечена модой и находится в постоянном поиске способов сделать и других представительниц прекрасного пола в возрасте тоже привлекательными. Вот такая она, стильный блогер Сьюзан!

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Less hair don't care.

Публикация от Susan Street (@susanafter60)

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