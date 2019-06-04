Конюхов поведал о втором этапе своей грандиозной кругосветки

Народный любимец, путешественник и настоящий борец со стихиями Федор Конюхов поведал о следующем этапе своего кругосветного плавания на весельной лодке.

По словам Конюхова, ему удастся продолжить путешествие только в 2020 году, сообщает «Лента.ру». Теперь ему предстоит проплыть от Чили до Австралии, а потом прямиком до Новой Зеландии. Этот маршрут как раз «замкнёт круг», так что путешествие Конюхова фактически станет кругосветным.

Ждать до 2020 года придётся из-за неудобного сезона в Южном полушарии и ремонта его весельной лодки «Акрос». Нередко мы пишем об интересных путешествиях со всего света, но Конюхов на этом поприще буквально обошел всех и вся! Путешественник много раз выкарабкивался из ужасных штормов, которые никак не отставали от него во время первого этапа кругосветки. Сам борец со стихией признался, что из 150 дней путешествия шторм не отпускал его целых 100 дней! «Хорошей погоды там не бывает», – заявил Конюхов.

Переход через океан стал непростым испытанием для пожилого мужчины: месяцами он не мог лечь в спальник, приходилось спать сидя. Один раз, рассказал путешественник, его лодка перевернулась, из-за чего ему пришлось на 38 часов привязать себя к днищу. Иначе он мог запросто упасть на потолок, и лодка могла бы уже никогда не перевернуться обратно.

Однако 9 мая Конюхову всё-таки удалось завершить первую часть своего путешествия, ведь он наконец-то достиг мыса Горн и самой южной точки Чили – группы островов Диего-Рамирес. В очередной раз путешественник поставил рекорд – ему удалось в одиночку переплыть из Новой Зеландии до Чили на обычной весельной лодке.

Конечно, такой герой автоматически становится символом высоких достижений и отличным примером для подрастающего поколения. Что уж там, он самостоятельно мотивирует молодых людей на занятия спортом.

Уже совсем скоро, 9 июня, на Южном Урале откроется парусная регата «Кубок путешественника Федора Конюхова». Эти соревнования соберут более 100 юных спортсменов, а по доброй традиции откроет это дело сам Федор. Своим молодым фанатам он расскажет об успехах и трудностях последнего кругосветного путешествия.

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