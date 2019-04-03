Федор Конюхов настигнут сильным штормом по пути к мысу Горн

Сильный шторм настиг лодку «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова в южной части Тихого океана, когда судно держало курс на мыс Горн в Чили.

Как рассказал в Instagram сын капитана и руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов, лодка поднялась на большую высоту и чуть не утонула, получив сильные повреждения.

По его словам, лодка перевернулась через борт, сделала оборот в 360 градусов и встала на ровный киль. Минут через двадцать она опять перевернулась, но самостоятельно вернулась в исходное положение. Чуть позже, произошел и третий переворот, но после сильного удара волны лодка смогла вернуться на ровный киль.

На рассвете путешественник планирует провести инспекцию судна, чтобы оценить степень повреждений. Никто из членов экипажа не пострадал.

На данный момент судно прошло уже 9 тыс. км, до мыса Горн остается еще 2 тыс. км.

Федор Конюхов планирует обойти все Землю на весельной лодке и грести 222 дня из Австралии в Австралию. Также он намерен совершить за пять дней беспосадочный кругосветный полет на планере.

По инф. rosbalt.ru

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