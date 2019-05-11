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Федор Конюхов пересек Южный океан на весельной лодке. Но это только первый этап кругосветки!
По инф. rosbalt.ru   
11 Мая 2019 г.
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Путешественник Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного перехода на весельной лодке в Южном полушарии. В общей сложности он прошел более 10 тыс. км — от Новой Зеландии до Южной Америки.

С успешным прохождением экспедиции Конюхова поздравил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Конюхов сумел «преодолеть и холод антарктических ветров, и 12-балльные штормы».

«Ваше мужество и стойкость в борьбе с океанской стихией восхищают миллионы людей во всем мире», — говорится в обращении главы государства на сайте Кремля.

Путин добавил, что экспедиция Конюхова уникальна, а его успехи важны для воспитания молодежи, интересующейся географическими открытиями и мореплаванием.

Ранее сообщалось, что Конюхов впервые в истории пересек 55-й градус южной широты на весельной лодке.

Не только в России есть отважные мореплаватели почётного возраста. Недавно 72-летний француз Жан-Жак Савен заявил, что пересек Атлантический океан в бочке. Сам он признался, что ему потребовалось 122 дня для такого путешествия, хотя официального подтверждения этих слов пока не нашлось.

По инф. rosbalt.ru

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