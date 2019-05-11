Федор Конюхов пересек Южный океан на весельной лодке. Но это только первый этап кругосветки!

Путешественник Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного перехода на весельной лодке в Южном полушарии. В общей сложности он прошел более 10 тыс. км — от Новой Зеландии до Южной Америки.

С успешным прохождением экспедиции Конюхова поздравил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Конюхов сумел «преодолеть и холод антарктических ветров, и 12-балльные штормы».

«Ваше мужество и стойкость в борьбе с океанской стихией восхищают миллионы людей во всем мире», — говорится в обращении главы государства на сайте Кремля.

Путин добавил, что экспедиция Конюхова уникальна, а его успехи важны для воспитания молодежи, интересующейся географическими открытиями и мореплаванием.

Федор Конюхов установил новый исторический рекорд. Он стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке https://t.co/U6bwJ8lqzq pic.twitter.com/ATSK7iYP1K — Дилетант (@diletant_media) 10 мая 2019 г.

Ранее сообщалось, что Конюхов впервые в истории пересек 55-й градус южной широты на весельной лодке.

Не только в России есть отважные мореплаватели почётного возраста. Недавно 72-летний француз Жан-Жак Савен заявил, что пересек Атлантический океан в бочке. Сам он признался, что ему потребовалось 122 дня для такого путешествия, хотя официального подтверждения этих слов пока не нашлось.

По инф. rosbalt.ru

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