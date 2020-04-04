Блогер Николай покоряет TikTok, сидит в интернете и всегда сначала семь раз отмерит

В канун Нового года героем рубрики про блогеров старшего поколения был Николай Купреев, который размещает в интернете, на платформах TikTok и Instagram , разные забавные видео со своим участием. А теперь появилась возможность узнать этого веселого мужчину поподробнее. Вот какая состоялась беседа:

– Уважаемый Николай, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, немного о себе.

– Здравствуйте! Меня зовут Николай Борисович, 1955 года рождения, город Ленинград. В настоящее время проживаю в Вологодской области, уже 40 лет. Я на пенсии, но работаю в автотранспортной компании.

– Судя по информации в интернете, ваш проект делают два человека – вы и ваш сосед. Это сотрудничество продолжается? Команда не расширилась?

– Да, сотрудничество продолжается, проект делаем я и мой сосед Андрей. Команда работает в этом составе.

– У вас в создании роликов есть какие-то ориентиры или это все собственные придумки?

– Процентов на 70-75 это придумки моего продюсера соседа Андрея.

– Темы видео прописываются каким-то планом или возникают просто спонтанно?

– Все спонтанно. Но иной раз мы, конечно, наперед знаем, что будем снимать завтра-послезавтра. Рождаются идеи.

– Блогерство, думается, повлияло на вашу жизнь. Что оно привнесло в нее положительного и отрицательного?

– Повлияло. Положительное то, что стал популярен. Материальная поддержка небольшая, но как прибавка к пенсии ощутима. А вот отрицательного ничего нет.

– Каким вы видите будущее своего канала на платформе Тик-Ток?

– Я думаю, что аудитория у нас намного увеличится, станет более обширная.

– Расскажите, пожалуйста, было ли что-то забавное в процессе съемок. Хотя бы один случай.

– Был случай. У меня на аватарке определенное лицо сделано. Я там скулу вправо увел. И у меня в этот момент началась судорога и еще минут пять она не проходила. Так что были некоторые неудобства.

– У вас веселый контент, а какой вы в жизни? Такой же шутник и озорник? Или образ только для камеры и роликов?

– Да, такой же шутник и озорник. Очень люблю шутки, подколы. Всё в пределах нормы, конечно. Чтобы не было никакого морального ущерба. Всё в рамках.

– Вы смешите других людей, а что может рассмешить вас?

– Люди иногда настолько верят, серьезно воспринимают шутливые ситуации, что иной раз сами подыгрывают мне. Вот это меня и смешит.

– Если у вас возникают грустные ситуации, сложные, как вы с ними справляетесь?

– Грустных ситуаций у меня мало. У детей все нормально, у внуков, все хорошие. Хотелось бы побольше на пенсии поездить по стране, посмотреть.

– Куда бы вы хотели отправиться в путешествие в первую очередь?

– В первую очередь я бы отправился в Волгоград поклониться, столько погибших людей в Сталинградской битве. Всю жизнь мечтал побывать на Байкале, рыбку половить. Еще – на Ставрополье, на Кавказ. Вояж по миру меня особо не интересует, а по России с удовольствием бы поездил.

– Придерживаетесь ли здорового образа жизни, как многие пенсионеры?

– У меня есть вредная привычка – курю. Пить – не пью, даже могу цифры сказать - со старого Нового года 1993 года, с 13 января. Конечно, здоровый образ жизни приоритетней, чем вредные привычки.

– Есть ли у вас еще какие-нибудь способности? Вот, артистические мы уже увидели, к примеру.

– Я очень трепетно отношусь и разбираю все политические казусы в нашей стране. Один из них, что у нас уровняли тех, кто 30, 40, кто 50 лет отработал. Все получают одну и ту же нищенскую пенсию. Вот это и есть казус из казусов.

– Чем увлекаетесь еще, кроме создания озорных роликов?

– Очень люблю читать газеты. Постоянно сижу в интернете, просматриваю там не только TikTok, но и другие каналы. Телевизор не люблю.

– Были ли у вас переломные события в жизни?

– Я бы не сказал, что были переломные, тяжелейшие. Просто все надо делать сразу, вовремя и мыслить наперед. У меня жизнь пошла по-другому, когда я перестал употреблять алкоголь. Стал авторитет, избираюсь, депутат и так далее (прим. – может дедушка Коля здесь тоже шутит, как обычно). Мысли у меня свежие буквально на все.

– Что можете считать своим самым большим достижением в жизни?

– Жизнь идет ровно, дети выращены, внуки растут. Все у них хорошо. Это самое главное. Все здоровы, семья рядом.

– Какие черты нравятся вам в других людях?

– Нравится в людях понимание, которые не предающие. Измена для меня – это все, крест на человеке.

Довелось задать также вопросы Андрею. Он, напомним, компаньон Николая, продюсер проекта и в жизни сосед.

– Андрей, вам не сложно работать с Николаем?

– Нет, не сложно.

– А разница в возрасте не мешает?

– Нет, нисколько.

– Лавры в основном достаются дедушке. Вам не обидно?

– Нет, меня устраивает закадровая позиция. Возможно, в будущем я стану свои каналы какие-то развивать. Пока меня все устраивает.

– Каким вы видите будущее вашего канала на платформе TikTok?

– В этом году мы хотим сделать миллион подписчиков. Дальше посмотрим. Возможны коллаборации (сотрудничество - прим.) с другими участниками TikTok. Взаимопиары какие-то, рекламные компании.

– Собираетесь ли завоевывать другие платформы?

– Такого, чтобы завоевывать, нет, такая цель пока не стоит. Параллельно, реже, чем в TikTok, выкладываем видео в Instagram.

И снова веселый блогер Николай.

– Николай, есть ли какой-либо жизненный девиз, которого вы придерживаетесь?

– Девиз всегда у меня был один: мандраж прежде всего. Прежде чем что-то сделать, нужно подумать. И по технике безопасности, и по жизненной ситуации. Подумать, чем это может закончиться для тебя. В общем, семь раз отмерь – один раз отрежь.

– Что пожелаете нашим читателям?

– Я желаю всем, прежде всего, здоровья и быть друг к другу доброжелательнее. Уважайте друг друга. Всем удачи!

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