Секрет долгой жизни точно знает блогер и преподавательница йоги Тао Поршон-Линч

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Don’t be afraid to fly. #Tao

Еще о гимнастике для пожилых людей.

Людей Тао учит не только правильно выполнять ассаны. Кроме того, она говорит на своих занятиях также о позитивном мышлении и правильном дыхании.

В Instagram много снимков, которые посвящены не только йоге, есть фото и из обычной жизни Тао: с бокалом в честь Нового года, с чашечкой, возможно, кофе или чая, на природе, рядом с красивым трехэтажным тортом, который венчает затейливо выполненная цифра 100 и т.д.

Кроме того, эту загадочную женщину можно увидеть заснятой в великолепных, очень роскошных вечерних нарядах. Создается такое впечатление, что дама после фотосессии тут же отправится на какой-то сказочный бал.

Многие ее образы такого плана, думается, связаны с другим увлечением Поршон-Линч. Еще ее одна страсть - бальные танцы . Известно, что в 2016 году героиня этой публикации была участницей американского шоу America’s Got Talent. Там она танцевала сальсу. А партнером дамы стал 26-летний молодой человек.

В прошлом году эта удивительная женщина удостоилась за выдающиеся заслуги награды Падма Шри. Эта награда четвертая из высших наград Индии. Ее вручает правительство страны.

Когда Тао спросили о секретах долголетия, она ответила, что смогла дожить до такого возраста благодаря своему вечному оптимизму. Остается добавить, что преподавательница йоги проживает в штате Нью-Йорк, в городе Гринбург. И в августе ей исполнится 101 год.

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