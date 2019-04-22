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Секрет долгой жизни точно знает блогер и преподавательница йоги Тао Поршон-Линч
Наталья ЛАНИНА   
22 Апреля 2019 г.
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Среди блогеров старшего возраста есть такие, которые всерьез увлечены йогой. Не секрет, что это полезное занятие с каждым годом привлекает в свои ряды все больше последователей. Имеется страничка в сети Instagram и у Тао Поршон-Линч. Казалось бы, ничего особенного, многие практикующие йогу выкладывают здесь свои фото и видео. Многие - да. Но не всем из них целых СТО ЛЕТ!

А началась дружба с йогой у Тао очень давно, еще в семилетнем возрасте

С каждой размещенной тут фотографии смотрит очень милая, практически всегда улыбающаяся, стройная, подтянутая и красивая дама. Видишь ее и просто до глубины души восхищаешься великолепными возможностями тела, которые она демонстрирует. Такие сложные позы не всегда смогут повторить и люди помоложе.

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I tell myself I can do things and then I do them. A voice inside me says nothing is impossible. #Tao

А началась дружба с йогой у Тао очень давно, еще в семилетнем возрасте.

Поршон-Линч росла в Индии. И как-то она увидела мужчин, которые выполняли разные необычные упражнения. Родственница девочки пояснила, что такие движения называются правильно ассанами и что девушкам их повторять не следует. Но Тао загорелась, и ответила, что если парням такие упражнения доступны, то когда-нибудь их сможет выполнять и она.

Будучи подростком Поршон-Линч приступила к серьезному изучению йоги. И еще она поняла свое призвание в связи с этим - преподавать. Чем и занимается по настоящее время. В этом можно легко убедиться. 12 недель назад в сети Instagram был опубликован, к примеру, следующий снимок.

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I ❤️ to teach. I

Нет сомнений, что такой опытный преподаватель является достойным примером для своих учеников, которых у нее очень много.

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Don’t be afraid to fly. #Tao

Людей Тао учит не только правильно выполнять ассаны. Кроме того, она говорит на своих занятиях также о позитивном мышлении и правильном дыхании.

В Instagram много снимков, которые посвящены не только йоге, есть фото и из обычной жизни Тао: с бокалом в честь Нового года, с чашечкой, возможно, кофе или чая, на природе, рядом с красивым трехэтажным тортом, который венчает затейливо выполненная цифра 100 и т.д.

Кроме того, эту загадочную женщину можно увидеть заснятой в великолепных, очень роскошных вечерних нарядах. Создается такое впечатление, что дама после фотосессии тут же отправится на какой-то сказочный бал.

Многие ее образы такого плана, думается, связаны с другим увлечением Поршон-Линч. Еще ее одна страсть - бальные танцы. Известно, что в 2016 году героиня этой публикации была участницей американского шоу America’s Got Talent. Там она танцевала сальсу. А партнером дамы стал 26-летний молодой человек.

В прошлом году эта удивительная женщина удостоилась за выдающиеся заслуги награды Падма Шри. Эта награда четвертая из высших наград Индии. Ее вручает правительство страны.

Когда Тао спросили о секретах долголетия, она ответила, что смогла дожить до такого возраста благодаря своему вечному оптимизму. Остается добавить, что преподавательница йоги проживает в штате Нью-Йорк, в городе Гринбург. И в августе ей исполнится 101 год.

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