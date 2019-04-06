Индийский блогер-кулинар готовит огромные блюда. Зачем?

Действительно, для чего, к примеру, готовить пасту в большущем чане или просто впечатляющих размеров омлет? Оказывается, чтобы можно было накормить этим очень много людей. Такие благородные акции проводит блогер-кулинар из Индии Нараяна Редди.

Известно, что этому человеку больше 70 лет. В роликах https://www.youtube.com/results?search_query=Grandpa+Kitchen+ показано, как пожилой мужчина готовит разные блюда и после раздает их сиротам, а также бездомным и малообеспеченным.

В видео, загруженном примерно неделю назад, была приготовлена огромная пицца.

Оно названо: "Рецепт Пиццы Пепперони Без Духовки | Самая Большая Итальянская Пицца, Которую Никогда Не Видели"

В начале ролика можно увидеть сосредоточенно жующих деток. Затем уже сам дедушка, приветливый и очень к себе располагающий, начал процесс приготовления блюда. Был сделан замес теста на пиццу, Нараяна называл при этом все используемые ингредиенты. Дальше блогер "поколдовал" над томатной пастой, которую сдобрил разными дополнениями. Следующий этап - укладывание теста и на него слоев пиццы, которая и правда была приготовлена без использования духового шкафа. И заключительным аккордом стало, конечно же, поедание. Было показано, как дедушка сам с удовольствием съел кусочек приготовленной им пиццы, а затем эту любимую мировую вкусность получил каждый из собравшейся вокруг ребятни.

По ходу ролика говорил мужчина по-английски, так что его вполне могут понять те, кто знаком с языком. А кто не знает, может остановить кадр, посмотреть субтитры, наслоенные на речь дедушки, и сделать перевод в Интернете на каком-либо из сервисов- переводчиков.

Съемка приготовления пиццы проходила на природе, но не было ощущения какого-то неряшества. Если посуда, то идеально чистая, если продукты, то все в нормальных привычных упаковках. И сам дедуля тоже выглядел очень аккуратно.

Съемки были сделаны с разных ракурсов: и вблизи, и поодаль, и сбоку, и сверху. Видно было, что здесь работает профессионал, и вообще, возможно, вел процесс не один оператор, а несколько.

Дедушка в видео готовит самую разную пищу. Он показывает, как делает итальянские спагетти с курицей, куриные рулетики, рыбу и т.д. Конечно, не забыты и сладости для детворы. Вот здесь, к примеру, блогер продемонстрировал, как легко можно приготовить пончики.

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А тут готовились блюда в огромных горшках.

Ролик называется "Традиционный Горшок Бирьяни / Куриный Рецепт Бирьяни | Matka Biryani"

В каждом ролике можно наблюдать, что собравшиеся едят приготовленное с большим удовольствием.

Канал Grandpa Kitchen был создан на видеохостинге YouTube в августе 2017 года. За это время видеоблог уже собрал в свои ряды почти 4,5 миллиона подписчиков. Ролики здесь небольшие, в основном длятся от 10 до 15 минут. Смотришь их не только, чтобы увидеть, как готовится интересное блюдо и запомнить рецепт. Вроде бы как и сам участвуешь в этих прекрасных благотворительных акциях, волнуешься и сопереживаешь.

Просмотр вызывают очень теплые чувства. Оказывается и в таком почтенном возрасте можно найти себе хорошие дела, быть востребованным видеоблогером и приносить реальную пользу людям!

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