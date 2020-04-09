Блогер Маргарита: многое на пенсии успевает и считает себя антибабушкой

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Среди блогеров старшего поколения есть не только бабушки, но и, оказывается, антибабушки. К ним относит себя активный участник проекта Яндекс ДзенМаркова Маргарита.
Про себя в небольшой визитке она пишет следующее: «(...). Меня зовут Маргарита Маркова, мне 58 лет. Я - антибабушка. Я не смогла устроиться на работу на пенсии, поэтому ищу подработки онлайн, учусь новому и не унываю. (...)».
Теперь, имея представление об авторе канала "Антибабушка: стиль жизни в 55+", давайте познакомимся с его темами: «Где мой Антидедушка, и почему я пытаюсь следить за модой», «Стилистические решения, которые мне нравятся, но не идут», «Мои правила экономии при создании стильного образа», «Как я продавала дубленку на блошином рынке», «Как я не экономлю на одежде в 55 плюс», «Для чего не подходит секонд хенд», «Можно ли носить мужские вещи после 55, и как не выглядеть дедушкой в таких вещах», «Надо ли молодиться: снова спор с подругой» и т.д. Как видите, очень много публикаций, касающихся одежды и внешнего вида.
Также есть публикации, где приводятся истории из жизни известных людей. В материалы блогера Маргариты попали, к примеру: Дженнифер Лопес и Ирина Аллегрова, Екатерина Андреева и Светлана Бондарчук и другие любопытные знаменитости. Но мы все же, наверное, больше хотим познакомиться с самой Маргаритой и поэтому обратимся к самому первому посту. Он называется «Почему я Антибабушка».
Здесь блогер пишет, что когда ее ей исполнилось 55, ее место на работе сократили, и ей пришлось пойти на пенсию. Чем же занимается автор канала? «(...) Уже три года я зарабатываю на простых заданиях в интернете - пишу на сайты про удобрения, вредителей, болезни и способы борьбы с ними, продаю кулинарные рецепты, перевожу с английского (...)».
Вот так, не стала унывать и не потеряла себя блогер – начинающая песнионерка. А еще на пенсии Маргарита, как она пишет, научилась: «(...).
– нормально высыпаться. У многих моих подружек бессонница, но я научилась справляться; – освоила профессию автора текстов онлайн. Я училась на курсах, поступила сразу после "отставки"; – читать по одной книге в две недели; – слушать мотивирующие подкасты и книги; – гулять по 10 000 шагов. И с внучкой тоже; – посильно экономить. Да, пенсии не хватало бы мне на жизнь. Но и работу агронома я найти не могу. А идти мыть подъезды не хочу. Поэтому стала писать; – пользоваться экселем и гугл доксом. Никак до этого руки не доходили».
Представляете, сколько всего успевает Маргарита!
На пост автора набралось немало поддерживающих отзывов, вот один из них:
Live: Рита, вы молодец, буду приводить вас в пример всем нытикам предпенсионного и пенсионного возраста, которые вместо действий, предпочитают только жаловаться и ничего не делать. Так держать.
Как считает автор канала и выделила это в своем материале в отдельные подзаголовки, нельзя после наступления пятидесяти лет: экономить на новых впечатлениях, маникюре и волосах, базовом гардеробе, книгах и обучении и питании. Вот, к примеру, что сказано о маникюре и волосах: «(...) Многие мои знакомые стали на пенсии ходить в социальную парикмахерскую, перестали ухаживать за ногтями. Я раз в месяц стригусь и крашусь в салоне и каждые две недели делаю маникюр. Не смейтесь, это помогает чувствовать себя уверенней и лучше. Вообще, у меня «пунктик» есть. Не люблю, когда место в транспорте уступают. Чувствую себя старой (...)».
Такие соображения блогера. А вы согласны с ее видением пенсии и что на ней делать? Чем вы сами хотели бы заниматься и как проводили жизнь, если бы она из рабоче-привычной стала бы вдруг пенсионной?..
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