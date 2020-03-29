«Жизнь вдовца» на YouTube: о грядках, кудрявых барашках и красной планете Марс

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Канал «Жизнь вдовца» существует на платформе YouTube с 2015 года. Его автор раскрывает здесь темы, связанные с садом, огородом, дачей, домом и не только. Все освещаемые вопросы являются вечно актуальными, поэтому со страничкой блогера стоит познакомиться поближе.
Автор умеет и знает многое: как быстро смастерить дешевые стаканчики для пикировки рассады и провести классическую обрезку абрикоса, как посадить киви и добыть семена из банана, как сделать предпосевную обработку семян и солярий для индейки, как сварить тыквенно-калиновый джем и пожарить вкусные семечки, как укрыть розы на зиму и приготовить раствор для опрыскивания. Разносторонние интересы этого блогера просто впечатляют!
Теперь поподробнее, но о другом. Один из роликов на канале автора называется: «А вы видели лошадь?» Блогер пишет в комментарии, что лошадь его внучка не видела никогда и вместе с ней приглашает своих зрителей взглянуть на животное.
Лошадка в видео была на привязи, неспешно паслась и что-то выискивала для себя съестное в траве. Была она светло-коричневой с белыми гривой и хвостиком, ухоженная и очень симпатичная. Автор снял животное достаточно близко, чтобы видно было, как лошадка ест, неторопливо похаживает, и обошел он ее также с разных сторон. Отметил, что многие дети и понятия не имеют, что собой представляет это животное.
После просмотра видео, можно сказать, что досадный пробел был отчасти восполнен.
Теперь возьмем другой ролик автора про животных, а то что всё о доме, да о грядках, успеем! Видео было теперь о барашках, блогер успел их заснять, когда выезжал из леса.
Было показано целое стадо пасущихся кудряшек на ножках. Серые, белые и коричневые – барашки были на лугу на любой вкус. Автор, как и в случае с лошадкой, также старался вести наблюдение близко, чтобы его зрители смогли все хорошенечко рассмотреть. Потом в кадре появился пастух. Может на всякий случай пришел: увидел, что кто-то снимает вверенных ему животинок и решил глянуть, с какой целью это все делается.
Далее в кадр попали три малыша-барашка. Как и положено детям, они бегали и играли. Похоже было, что в догонялки. Очень резвые, небольшого ростика, они быстро отметились в ролике и на скорости скрылись из вида. Пастухи (он был не один) какими-то специально издаваемыми звуками построили стадо. Животные, слушаясь своих серьезных начальников, вытянулись вдоль дороги. Конец.
Наверное, ролик тоже потом автор показал своей любимой внучке, если ее во время съемки не было рядом.
Что еще есть любопытного у блогера среди обширно представленного контента? Кроме разных дел садовода, тут можно найти ролики про день города Глухова и планету Марс, про лунное затмение и прогулку по дачному лесу, про уголок отдыха и собаку таксу, про изготовление сладкой ваты и празднование Масленицы. И еще много-много всего. Но основное, конечно, посадки и грядки.
Скоро дачный сезон, уважаемые читатели. Можете тоже заглянуть на огонек к интересному блогеру. Будьте уверены, он щедро поделится своими знаниями и опытом, которые, как известно, никому не помешают.
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Канал «Жизнь вдовца» существует на платформе YouTube с 2015 года. Его автор раскрывает здесь темы, связанные с садом, огородом, дачей, домом и не только. Все освещаемые вопросы являются вечно актуальными, поэтому со страничкой блогера стоит познакомиться поближе.
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