В обращении вспять ряда болезней помогают не только лекарства... Образ жизни менять надо!

Основатель и президент Института профилактической медицины Дин Орниш занимается клиническими исследованиями. Он показал, что комплексные изменения образа жизни могут обратить вспять без лекарств и операций даже тяжелую ишемическую болезнь сердца. В книге «Болезни отменяются. Простые изменения образа жизни для профилактики заболеваний» можно найти об этом и не только любопытную и важную информацию. А пока стоит прочитать фрагмент главы, посвященной диабету второго типа.

Лайфстайл-медицина и диабет второго типа

Более чем у половины американцев есть диабет второго типа или нарушения, предшествующие ему. Годовые затраты на лечение этой болезни составляют более 322 миллиардов долларов.

Тем не менее сейчас эти состояния можно полностью предотвратить у большинства пациентов, если они будут следовать программе, описанной в этой книге. Здесь не требуется научный прорыв, нужно просто воплотить в жизнь то, что мы уже знаем.

Лайфстайл-медицина гораздо результативнее обычных лекарств, когда речь идет о предотвращении развития диабета второго типа и преддиабета.

— В одном исследовании принимали участие более 23 000 европейцев, никогда не куривших, не имеющих лишний вес, занимающихся физкультурой по крайней мере 3,5 часа в неделю и питающихся главным образом фруктами, овощами, цельными злаками, при этом практически не употребляющих в пищу мяса. Они были на 93 % менее подвержены риску развития диабета второго типа в течение следующих восьми лет.

— Данные Программы предупреждения диабета показали, что для предотвращения развития диабета второго типа внесенные изменения образа жизни работали лучше, чем лекарство или плацебо.

— В Финляндии в группе по изучению предупреждения диабета у тех, кто имел диагноз «преддиабет» и снизил вес, употребление жиров и усилил физическую активность, риск развития этого эндокринного заболевания снизился на 58%. Сокращение случаев напрямую связывают с изменением образа жизни.

— По данным исследования Гарвардской школы общественного здравоохранения с участием более 200 000 человек, проводившегося более 20 лет, соблюдение рациона на основе цельных растительных продуктов значительно сокращало риск развития диабета второго типа.

Лайфстайл-медицина, как правило, результативнее обычных лекарств, когда речь идет и о лечении диабета второго типа и преддиабета.

— Обзорная статья от Клиники Мэйо упоминает, что жесткий контроль диабета второго типа с помощью лекарств «добавляет пациентам комплексные программы лечения, ведет к гипогликемии [низкому уровню сахара в крови], набору веса, а также требует финансовых вложений, предлагая взамен довольно сомнительные преимущества. Мы уверены, что лечащие врачи должны отдавать приоритет поддержанию здорового образа жизни и хорошего самочувствия пациентов, профилактике болезней и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний».

— «Британский медицинский журнал» опзубликовал результаты метаанализа, где сравнивались 13 рандомизированных контролируемых исследований с участием почти 35 000 пациентов. Итог показал наличие «ограниченных выгод интенсивного лечения с целью понижения глюкозы [то есть с помощью лекарств] с точки зрения различных причин смерти, а также летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний... вред от тяжелой формы гипогликемии [низкий уровень сахара в крови] уравновешивает потенциальную пользу интенсивного снижения уровня глюкозы».

— Систематический обзор исследований независимой организации «Терапевтическая инициатива», консультирующей врачей, показал, что растущий объем экспериментов ставит под сомнение эффективность медикаментозного лечения диабета второго типа у многих пациентов:

«При сравнении лечения с применением препаратов для интенсивного снижения глюкозы со стандартным ведением пациента вред перевешивал выгоду». Таким образом, «рационально указать на важность образа жизни этих пациентов», включая нормализацию веса, рацион и физические упражнения вместо лекарств.

— Согласно данным двух крупных рандомизированных контролируемых исследований, опубликованным в «Медицинском журнале Новой Англии», было доказано, что жесткий контроль сахара в крови с помощью двух новых препаратов фактически увеличил преждевременную смертность у людей с диабетом второго типа. При этом медикаментозный контроль не помешал развитию преддиабета в диабет, также он не смог предотвратить осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, включая сердечные приступы, инсульты, стенокардию, сердечную недостаточность и необходимость хирургического вмешательства. В другом испытании участвовали люди с высокой вероятностью сердечно-сосудистых осложнений. Одним давали эмпаглифлозин, а другие — контрольная группа — этот препарат не получали. Выяснилось, что у тех, кто принимал средство, действительно несколько снижалось количество кардиологических явлений по сравнению с контрольной группой (10,5 % против 12,1 %). Но эти показатели не идут ни в какое сравнение с теми, что демонстрируют люди, реально изменившие образ жизни.

Для замедления и регресса развивающегося диабета второго типа многим пациентам лучше снижать уровень сахара в крови с помощью методов лайфстайл-медицины, чем лекарствами. Согласно данным Американской диабетической ассоциации, снижение гликированного гемоглобина (показатель среднего уровня сахара в крови в течение предыдущих трех месяцев) до отметки ниже 7,0 с помощью диеты и образа жизни поможет предотвратить эти и другие осложнения диабета — включая ампутации, импотенцию, почечную недостаточность, увеличение веса и слепоту.

Мы наблюдали почти 3000 пациентов с диабетом второго типа, придерживавшихся нашей программы, и через девять недель зафиксировали снижение уровня сахара в крови (гликированного гемоглобина) с отметки выше 7,0 до ниже 7,0. И в течение одного года он не поднимался выше 7,0, хотя многие пациенты (находясь под наблюдением своего врача) в течение этого времени снизили дозировку или совсем прекратили принимать лекарства от диабета.

Многим больным с сахарным диабетом второго типа необходимо принимать лекарства, если уровень сахара в крови очень высок, и одновременно начинать комплексно менять образ жизни. Попросите своего врача контролировать этот показатель и смотреть, достаточно ли он снижается из-за перемен в образе жизни, чтобы вам уменьшили дозировку лекарства или совсем отменили медикаменты.

В Главе 2 я писал, почему ограничение калорийности пищи не оказывало никакого влияния на продолжительность жизни. Важно, что именно мы едим, а не только как много. Точно так же в ходе крупного рандомизированного контролируемого исследования обнаружили, что снижение веса из-за ограничения калорийности пищи значительно не влияло на уменьшение количества сердечно-сосудистых осложнений, необходимо было изменить и тип пищи.

Удивительно, но статины, — например, липитор, препарат, используемый для снижения уровня холестерина, — могут в значительной степени увеличить риск развития диабета второго типа. Как показало исследование, лечение статинами повышало вероятность возникновения диабета на 46 %. И это особенно тревожно, поскольку основные осложнения, связанные с ним, — это как раз заболевания сердечно-сосудистой системы. Однако снижение уровня холестерина путем изменения образа жизни одновременно снижает риск появления как болезни сердца, так и диабета второго типа.

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Книгу Дина и Энн Орниш «Болезни отменяются. Простые изменения образа жизни для профилактики заболеваний» (перевод Татьяны Землеруб, научные редакторы Мария Кардакова и Мария Ильина) представляет издательство «Манн, Иванов и Фербер».

Дин Орниш — основатель и президент Института профилактической медицины (Preventive Medicine Research Institute) и клинический профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско, а также Калифорнийского университета в Сан-Диего. При Бараке Обаме Дин Орниш был членом консультативной группы Белого дома по вопросам профилактики заболеваний, пропаганде здорового образа жизни и общественного здравоохранения. Более сорока лет он проводит клинические исследования, впервые показав, что комплексные изменения образа жизни могут обратить вспять даже тяжелую ишемическую болезнь сердца без лекарств и операций. Энн Орниш — директор по разработке программы Орниша в области lifestyle-медицины и вице-президент по техническому развитию программы в Институте профилактической медицины.

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И эта книга своим содержанием тоже доказывает, как важно вести здоровый образ жизни, о котором у нас всегда есть что почитать:



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