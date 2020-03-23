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Безрецептурные лекарства разрешили покупать онлайн
По инф. polit.ru   
23 Марта 2020 г.
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Лекарства, на которые не требуется рецепт от врача, начнут продавать дистанционно с 27 марта, пишет ТАСС со ссылкой на документ, подписанный премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Лекарства, на которые не требуется рецепт от врача, начнут продавать дистанционно с 27 марта

Онлайн-продажу лекарств будут контролировать Минздрав, Минпромторг и Минэкономразвития России.

Президент РФ Владимир Путин указом разрешил дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами. Об этом он заявил 17 марта на совещании с членами кабмина. Одновременно Путин потребовал ужесточить ответственность за продажу не лицензированных лекарств и контрафакта.

«Чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — уточнил президент.

Проект закона о продаже безрецептурных препаратов через интернет был внесен правительством в Государственную думу в 2017 году. К 2019 году документ прошел первое чтение.

Polit.ru

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