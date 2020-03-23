Безрецептурные лекарства разрешили покупать онлайн

Руководитель одного из самых крупных фитнес-центров в Мюнхене, спортсмен и персональный тренер Озгюр Гюнес перечислил распространенные заблуждения, которые зачастую мешают похудеть, затягивая процесс потери лишнего...
Темпы современной жизни диктуют свои правила, мы все время куда-то спешим, мало спим и едим на бегу. Длиннющие списки дел не позволяют остановиться и отдохнуть. В результате можно заработать хроническую...
Лекарства, на которые не требуется рецепт от врача, начнут продавать дистанционно с 27 марта, пишет ТАСС со ссылкой на документ, подписанный премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Онлайн-продажу лекарств будут контролировать Минздрав, Минпромторг и Минэкономразвития России.
Президент РФ Владимир Путин указом разрешил дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами. Об этом он заявил 17 марта на совещании с членами кабмина. Одновременно Путин потребовал ужесточить ответственность за продажу не лицензированных лекарств и контрафакта.
«Чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — уточнил президент.
Проект закона о продаже безрецептурных препаратов через интернет был внесен правительством в Государственную думу в 2017 году. К 2019 году документ прошел первое чтение.
"РГ" пишет: научные и медицинские учреждения Китая готовы исследовать разработки сибирских институтов и коммерческих организаций, направленные на выявление, предотвращение и лечение коронавирусной инфекции. Речь идет о тест-системах, медицинских масках и вакцинах ускоренного действия. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".
"РГ": медики рассказали об осложнении из-за коронавируса, помимо пневмонии. Согласно последним данным, у 80% пациентов заболевание протекает достаточно легко - симптомы схожи с теми, которые появляются при гриппе.
Зарубежные диетологи перечислили еду и напитки, регулярное употребление которых увеличивает риск развития диабета, проблем с сердцем и других недугов, сообщает "РГ". Причем, некоторые из этих продуктов считаются здоровой альтернативой вредной пище.
Весной у многих вегетарианцев может ухудшиться самочувствие. Как рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, причиной является авитаминоз. В весенний период ему больше всего подвержены именно те, кто отказывается от мясных продуктов.
Артроз считается лидером среди заболеваний опорно-двигательного аппарата, приводящих к инвалидности из-за ограничения подвижности. Сегодня артроз вышел на первое место среди причин инвалидности. Более 65% людей в возрасте от 55 лет страдают от этой болезни.
На вид и состояние наших зубов влияет очень многое, и с возрастом улыбка меняется не в лучшую сторону. В частности, исчезает белизна. Иногда в погоне за белоснежной улыбкой люди не знают меры и в результате получают совсем не то, что хотели.
14 марта Сергей Собянин ввел режим самоизоляции для родственников туристов, вернувшихся в Россию, и разрешил детям не ходить в школу. Раньше на карантин из-за коронавируса были закрыты все школы Липецка. С каждым днем тех, кто вынужден самоизолироваться, все больше. Как себя вести, чтобы не заразить других и самому не заразиться, объяснила инфекционист Елена Волчкова, заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета.
В последние годы сканирование на томографе стало обыденной процедурой, которая назначается в любой области медицины. Однако перед пациентом, которому выдали направление на скрининг, стоит главный вопрос – где пройти процедуру качественно и экономно?
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