Мнение врачей: организму нужны не "чистки", а здоровый образ жизни

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"РГ": научный сотрудник медицинского центра Чикагского университета Эндрю Аронсон заявил о неэффективности и даже опасности различных смузи, добавок, упражнений и прочих "легких" средств для очистки организма от токсинов.
Безопасный и надежный способ детоксикации - изменение питания на более здоровое
- Правда в том, что нормальное, здоровое тело самостоятельно выводит токсины. Тем не менее, существуют полезные и недорогие способы помочь вашему организму в детоксикации, но это не так просто, как выпить смузи с добавками. Кстати, есть очень мало данных о пользе детокс-добавок. И поверьте, если бы такие действительно существовали, то медики знали бы об этом, и фармацевтические компании заработали бы на них триллионы долларов, - отметил доктор.
По мнению эксперта, каким бы скучным это многим не показалась, но только регулярные физические нагрузки, здоровое питание, активный образ жизни и ограничение или полный отказ от алкоголя способствуют эффективной детоксикации. Различные же детокс-диеты дают кратковременный эффект.
- Одна из самых серьезных проблем, которая сегодня существует в США и во всем мире - ожирение печени. Это вызывается диабетом, высоким уровнем холестерина, гипертонией и непосредственно избыточной массой тела. Вы можете помочь детоксикации печени, изменив образ жизни - это поможет контролировать вышеперечисленные заболевания, - посоветовал Аронсон.
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"РГ": научный сотрудник медицинского центра Чикагского университета Эндрю Аронсон заявил о неэффективности и даже опасности различных смузи, добавок, упражнений и прочих "легких" средств для очистки организма от токсинов.
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