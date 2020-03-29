Даже на карантине режим лучше не нарушать: для сердца это плохо

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Сон менее 6 и дольше 8 часов в сутки может представлять угрозу для работы сердца, как показало исследование.
Продолжительность сна для индивидуальна, но в среднем это 7-9 часов
Миллионы людей в разных странах мира сегодня не покидают свои дома, соблюдая режим самоизоляции в условиях эпидемии коронавируса. Тем самым у них возникает искушение нарушить режим дня. Многие сидят перед телевизорами допоздна, а другие, напротив, предпочитают отсыпаться за все те дни, когда они вставали на работу слишком рано. Однако исследование ученых из Греции с участием 1 752 людей в возрасте от 40 до 98 человек показало, что и избыток сна, и его нехватка опасны для здоровья сердца.
Учёные разделили участников исследования на четыре группы в зависимости от продолжительности их сна. В первой она была нормальной, и здесь люди спали положенные 7-8 часов. Во вторую вошли те, кто спал от 6 до 7 часов, в третью те, кто тратил на сон меньше 6 часов за ночь. Ну а в четвёртую группу вошли любители спать дольше 8 часов. Все добровольцы также прошли через ультразвуковое обследование для оценки толщины внутренней части стенок артерий сердца.
Утолщение этих стенок свидетельствует о скоплении специфических бляшек, связанных с повышенным риском инсульта и других сердечно-сосудистых болезней. Наблюдения показали, что лучший результат отмечался у тех, кто имел нормальную продолжительность сна. Те, кто спал меньше 6 часов, имели на 54% повышенный риск скопления этих бляшек, ну а те, кто спал более 8 часов, сталкивались с увеличением опасности формирования патологических бляшек на 39%.
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