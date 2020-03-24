Что нас ждет с ценами на лекарства? Ох, вопрос-то непростой...

Ажиотажный рост спроса вкупе с ослаблением рубля может привести к росту цен на препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших (на них цены регулируются правительством). Импортные лекарства превалируют в российских аптеках. По данным DSM Group за январь 2020 года, доля импортных препаратов составила более 68%.

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Препараты, произведенные в России, также зависят от курса доллара — значительная доля фармсубстанций, необходимых для производства лекарств, поставляется из-за рубежа.

По данным RNC Pharma, в 2019 году импорт субстанций достиг 132 млрд рублей, увеличившись на 36,3%. Основными поставщиками являются Китай и Индия. Причем 90 позиций производятся исключительно в КНР — у них нет аналогов в других странах. В прошлом году около 54% фармсубстанций были закуплены в Китае, рассказывает гендиректор Ассоциации Российских фармпроизводителей (АРФП) Виктор Дмитриев. Когда из-за карантина там остановилось большинство предприятий, был риск остановки и российских производств, но, к счастью, недавно поставки возобновились.

А вот что еще можно почитать на тему лекарств и на тему грядущего роста цен (увы, он неизбежен):

Фармпроизводители импортируют интермедиаты — наполнители для формы и цвета лекарств. Поставки идут из Европы, и сейчас из-за карантина они приостановлены. Если оставить за скобками колебания обменного курса, наличие импортной составляющей — это нормально. Нет стран, которые в фарминдустрии производят все полностью сами.

Так, из России активно экспортируются противовирусные препараты в страны Юго-Восточной Азии. Сгладить влияние валютного курса поможет обнуление импортных пошлин на лекарственные препараты и компоненты для изготовления отдельных медикаментов, проект такого решения внесен в пятницу в Евразийскую экономическую комиссию, сказал статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.

В этой ситуации АРФП направила в Госдуму просьбу отсрочить срок перехода на маркировку лекарств, который должен состояться с 1 июля. Оборудование для маркировки поставляется из Италии, для обучения наших компаний итальянские специалисты должны приехать в Россию — все это пока невозможно.

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