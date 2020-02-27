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Оптимизм - не лекарство, но от болезней защищает
По инф. rosbalt.ru   
27 Февраля 2020 г.
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По наблюдениям врачей: от ишемической болезни сердца умирают чаще пессимисты.

Оптимизм - не лекарство, но от болезней защищает

Позитивное отношение к жизни облегчает выздоровление

Финские ученые, наблюдавшие за почти 3 тыс. добровольцев, установили, что для избегания болезней одного здорового образа жизни мало. Важен, по их словам, еще и позитивный настрой.

Они нашли связь между негативным отношением к жизни и риском умереть от ишемической болезни сердца: для пессимистов угроза повышалась вдвое.

Это объясняется тем, что люди, пессимистично оценивающие происходящее, имеют повышенный уровень воспаления в организме. Их также сложнее переориентировать на смену стиля жизни, пишет YLE.

Ишемия сердца — это поражение миокарда, вызываемое недостатком поступления кислорода по коронарным артериям.

По инф. rosbalt.ru

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