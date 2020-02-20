«Пусть земля будет пухом»: что не так в этом последнем напутствии?

«Пусть земля будет пухом», «Царствие небесное», «Покойся с миром», «Вечная память», «Мир праху твоему» — эти фразы-клише часто звучат во время похорон и на поминках. И мало кто знает, что не всякое их употребление является правильным.
Пусть земля будет пухом
Изречение «Пусть земля тебе будет пухом» встречается на античных надгробных плитах, и это неслучайно. Французский историк Фюстель де Куландж в книге «Древний город» объясняет представления о душе и смерти, которые сложились у жителей античной Греции, а затем и Рима задолго о верованиях в путешествия по загробному миру с Хароном. При погребении древние верили, что вместе с умершим телом хоронят и живую душу, при этом тело и душа по-прежнему остаются неразлучны. Древние греки и римляне считали, что погребенный человек продолжит жить под землей, будет испытывать радость и страдания, пользоваться любимой одеждой, пить вино, наказывать рабов, ездить на лошади. Отсюда традиции погребения в дорогих одеждах, с наложницами и волами, расплескивание вина по могильному холму и жертвоприношения во время похорон и поминок.
Чтобы душа не выбралась наружу и не начала преследовать живых, требовалось соблюсти порядок погребения. Умирающего человека обязательно клали на землю/пол — считалось, что перед кончиной он должен прочувствовать «землю». Возможно, пожелание «пуховой земли» отчасти связано с этой традицией — на мягкой земле умирающему было легче принять смерть. В финале погребальной церемонии обязательно трижды окликали душу умершего, чтобы удержать ее рядом с телом, и желали покойнику счастливой жизни под землей, добавляя «Пусть земля тебе будет пухом». Древние боялись не столько самой смерти, сколько нарушения или отсутствия правильного похоронного обряда, ведь в таком случае тело разлучалось с душой, которая обрекалась на вечное скитание по земле.
Очевидно, что фраза «Пусть земля будет пухом» — языческая, подразумевающая пожелание комфортного пребывания тела и души в момент угасания на земле, а после кончины — под землей. А значит, использовать эту фразу при погребении крещеного православного, душа которого покидает тело и устремляется на Небо, нелогично. Такое пожелание окажется более-менее уместным лишь в том случае, если и покойник, и участники похорон — атеисты, и не верят в Жизнь вечную. Царствие небесное
Люди верующие пожелают усопшему на словах и в молитвах Царствия небесного, то есть пребывания рядом с Господом — единственное, к чему стремятся все православные после завершения земной жизни. Это пожелание обращено не к телу, а к душе умершего, и оно завершает молитву, которая читается на поминках в день похорон, на девятины и сороковины, а также на годину смерти: «Упокой, Господи, душу раба/рабы Твоего/Твоей новопреставленного/ой, и прости ему/ей вся согрешения его/ее вольные и невольные, и даруй ему/ей Царствие Небесное». Именно с этой фразой правильнее всего прощаться с крещеным православным, душа которого покидает тело и устремляется в Царствие небесное.
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Вечная память
Возгласами «Вечная память» завершается любая панихида по умершему, поэтому эту фразу логично сказать при прощании с покойником — крещеным и верующим. Панихида, особая молитва с поминанием усопшего, с просьбой о прощении и даровании ему Царствия небесного, читается не только в день похорон. В церкви или на могиле прочесть ее может священник на 9 и 40 день, на годину смерти, в день рождения или на именины умершего. Дома или при посещении могилы каждый может прочесть литию — сокращенный вариант панихиды. А в Родительские субботы проводятся парастасы — особый вид заупокойной службы, когда поминаются все умершие христиане.
Завершается чин панихиды просьбой: «Во блаженном успении вечный покой дай, Господи, усопшим рабам Твоим, и сотвори им вечную память». Затем «Вечная память» повторяется трижды. В чине панихиды также встречается фраза «Душу раба/рабы Твоего/Твоей спаси и упокой», которую также уместно сказать на похоронах и поминках православного.
«Мир праху его» или «Мир с ним» — фраза, которая уместна при прощании с покойником-иудеем. На иврите она звучит как «алав-а-шалом» и, как следует из книги Мишлей царя Шломо, произносится всякий раз для прославления праведников и праведной жизни как таковой. Дело в том, что одно из имен Всевышнего — Шалом, и означает оно буквально «совершенство» или «мир». Поэтому говоря «Мир праху твоему» в адрес праведного человека, подразумевают, что он достиг такой ступени духовного совершенства, на которой после кончины будет покоится рядом с «миром», со Всевышним. Слышащие «алав-а-шалом» должны последовать примеру упомянутого праведника-иудея и идти по жизни праведным путем.
Почему же фраза «Мир праху твоему» нередко встречается в качестве эпитафии на могильных плитах не только иудеев? Использовать ее на надгробиях и при прощании с православными допустимо, если помнить о библейском эпизоде создания Господом человека «из праха земного». В этой фразе, с одной стороны, заключена мысль о родстве человека со всем Сущим, что было создано Богом (землей, тварями и пр.). С другой — подчеркивается физическая природа человека, который «разрушим» и смертен. По словам Иоанна Златоуста, эта фраза «и создал Господь Бог человека из праха земного» помогает помнить о смирении и неизбежности физической смерти, которая противопоставляется бессмертию души.
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«Пусть земля будет пухом», «Царствие небесное», «Покойся с миром», «Вечная память», «Мир праху твоему» — эти фразы-клише часто звучат во время похорон и на поминках. И мало кто знает, что не всякое их употребление является правильным.
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