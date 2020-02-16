Колыбельная – не только песенка для убаюкивания, но и механизм ввода в транс!

В старину, когда медицинские познания были весьма скудны, люди, стремясь избавиться от психологических и физических хворей, прибегали к помощи ворожей, которые в лечении весьма часто, сами того не подозревая, применяли гипноз.

Воздействуя на человека через заговоры, колыбельные песни, нашёптывания, русские бабы и мужики знающие тонкости внушения, вводили пациентов в транс, и в момент изменения их сознания транслировали им необходимые мысли.

Заговоры

Мощным психологическим оружием, способным загипнотизировать человека считались заговоры. Применяемые для исцеления от самых разных физических недугов они сказывались на сознании человека на уровне самовнушения. Используя специальные вербальные обороты, заговорщики заставляли человека сконцентрироваться на личных переживаниях и на какой-то промежуток времени абстрагироваться от внешнего мира, потихоньку входя в транс.

В наши дни этот вид воздействия называется Эриксоновским гипнозом, в честь научно описавшего и доработавшего его психотерапевта Милтона Эриксона, а раньше подобная способность влиять на сознание считалась прерогативой людей, якобы наделённых сверхъестественными чарами.

Неожиданно для себя оказавшись в гипнотическом ореоле, человек становился открытым для терапевтических внушений, определявших его поведение после выхода из этого пограничного состояния.

Историк Наталья Макарова обращает внимание современников на то, что в Среднем Поволжье испокон веков русское население прибегало к заговорам при лечении зубной боли, кровотечении, воспалениях, повышении температуры и прочих физических болезнях.

Один из самых популярных заговоров этих мест зафиксирован в книге Фёдора Капицы «Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы» и звучал он следующим образом: «На море, на океане, на острове Буяне, лежит бел-горюч камень Алатырь, всем камням отец. На том камне Алатыре сидит красная девица, швея-мастерица, держит иглу булатную, вдевает нитку шелковую, рудожелтую, зашивает раны кровавые. Заговариваю я раба божия (имя) от порезу. Булат, прочь отстань, а ты, кровь, течь перестань».

Знахари и ворожеи, исполнявшие ритуал заговора, не использовали никаких дополнительных инструментов воздействия на психику, а потому имели большой успех у населения, тем более что подавляющее число больных, обращавшихся к ним за помощью, чувствовали после сеанса значительное улучшение.

Колыбельные песни

Музыкант Андрей Пархоменко в качестве механизма ввода человека в состояние транса называл колыбельные песни, которые издревле воспринимались русскими людьми, как своеобразное защитное заклятье и метод кодирования сознания ребёнка.

Г. Добряков в работе «О колыбельных песнях» отмечал, что слушая монотонную, постоянно повторяющуюся, бесконечную мелодию человек независимо от себя погружался в медитативное пространство. Именно в этот момент поющий мог напрямую воздействовать на психику засыпающего, внушая ему стереотипы поведения.

Вопреки устоявшемуся мнению, колыбельные в прошлых веках исполнялись не только для убаюкивания малышей. Их могли напевать друг другу супруги, вплетая в канву песни слова о верности и вечной любви, а также исполнять для больных, программируя их на физическое и психологическое выздоровление.

Погружая человека в пограничное просоночное состояние, когда, по мнению психологов, происходит наиболее твёрдое запечатлевание всех ощущений и знаний, можно осуществлять благодатное биоэнергетическое воздействие на спящего.

Нашёптывания

Эзотерик Екатерина Виноградова полагает, что в старину популярным способом гипноза было нашёптывание, которое практиковали в своём целительстве деревенские бабушки. По её мнению, слова сказанные шёпотом заставляют бодрствующий организм погружаться в стадию дремоты.

В этом состоянии наблюдается замедление и учащение пульса, увеличение сердечных сокращений, незначительное понижение артериального давления, торможение дыхания, усиление обмена веществ, интенсивная циркуляция крови в некоторых отделах мозга.

Специалисты выявили, что при нашёптывании, изобилующем свистящими и шипящими звуками, улучшается мозговая деятельность, улетучивается нервно-психическое напряжение, снимается усталость, исчезает агрессия, и человек незаметно входит в медитативное состояние.

Боевой раж

О таком понятии, как боевой раж, представляющем собой особое психофизическое состояние русского воина, когда для него становились безразличными сила и количество противников, упоминал писатель Юрий Сергеев.

Для вхождения в боевой раж, повышавший отвагу и удаль, казаки перед сражением, оседлав лошадей, скакали с обнаженными шашками по кругу, постепенно увеличивая темп движения, и начитывая слова особой молитвы. Достигнув психологического апогея, они разрывали круг и устремлялись в атаку, громя превосходящие силы врага и не замечая опасности, боли и усталости.

По словам Сергея Алексеева, исследовавшего природу боевого ража, у воина, находившегося в трансе, обострялись чувства, подсознательно возрастала молниеносность реакций и мобилизировалась работа мышц.

Запрограммировав себя на победу, русские воины на поле битвы безжалостно рубили соперников, которые видели в них неадекватных людей, действовавших алогично.

Воздействовать на человека гипнозом нужно уметь. Работать с такими методами должны только хорошо обученные специалисты. В современную эпоху повального увлечения потусторонним, мистикой, эзотерикой и разными практиками влияния на других людей стоит понимать, что не может чародеев быть так много, как развелось сейчас. Сказочники всех мастей принимают на дому, поправляют судьбу из телевизора, собирают залы со страждущей счастья и богатства аудиторией и т.д. Давайте научимся не верить каждому встречному и исцеления души и тела искать в первую очередь у профессионалов, а не у незнамо кого, нашептывающего что-то и многозначительно делающего пасы руками.

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По инф. cyrillitsa.ru

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