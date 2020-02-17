Интимная жизнь в старину: а когда «можно» было?

Запретные дни у русских, когда мужу даже нельзя было смотреть на жену, а спать супругам рекомендовалось в разных постелях, были зафиксированы в канонических церковных трудах, появившихся на Руси с момента принятия православия. Позже, в XVI–XVII веках, к ним прибавились назидательные сборники, где давались разъяснения относительно запрета на ведение супружеской жизни в определенные дни года, и повествовалось о греховных последствиях нарушения этого правила.

Пост

Со времен принятия христианства «запретными днями», когда мужу воспрещалось глядеть на жену, как на объект желания, стали дни, на которые приходились церковные посты, а это приблизительно 200 дней в году.

В эти особые календарные промежутки очищению путем воздержания подвергалась не только душа, но и плоть человека. Телесные самоограничения помогали человеку бороться со своими страстями, освободить дух от порабощающих инстинктов, ставящих людей на одну ступень развития с животными, и приблизиться к Богу в своих действиях и помыслах.

Особенно строго соблюдать супружескую неприкосновенность полагалось в Великий пост, когда стиралась граница между мирянами, священнослужителями и монахами, которые в равной степени отрекались от интимной жизни.

О воздержании от плотских утех, которые в дни поста носят греховный характер, говорил святитель Василий Великий: «Пост знает меру и в делах супружеских, удерживая от неумеренности в том, что дозволено законом; по согласию отделяет время на то, да пребывают в молитве».

Подобное же правило описано в Большом Требнике, где сказано: «Миряном от жен воздержатися весь святый великий пост».

По мнению священнослужителей, нарушение установленных церковью правил ведения семейной жизни влекло за собой серьезные проблемы. Согласно старцу Амвросию Оптинскому, супружеское соитие в дни постов могло привести к серьезной болезни жены, а старец Леонид Оптинский полагал, что такое греховное деяние родителей отрицательно сказывалось на здоровье зачатого в этот период ребенка.

Церковные дни

На Руси соблюдение целомудрия в браке было обязательным не только в продолжение постов (Великого, Успенского, Рождественского и Петрова), но и на двунадесятые, храмовые и великие праздники, в период Святок, а также сплошных седмиц Сырной и Пасхальной.

Помимо этого, христианам полагалось воздерживаться от интимной жизни в дни покаяния, а также каждую среду, пятницу и воскресенье.

Об этом в труде «Эксомологитарион» писал преподобный Никодим: «Должно отметить и то, что как подобает соблюдать пост по средам, пятницам и в Четыредесятницу в отношении пищи, так необходимо соблюдать пост и в отношении плотских удовольствий».

Архиепископ Тимофей Александрийский предостерегал прихожан причащаться, если накануне христиане имели супружеское общение, которое в данном случае накладывало отпечаток нечистоты как на тело, так и на душу.

Преподобный Серафим Саровский видел в несоблюдении этих правил плохое знамение: «И еще храните чистоту, храните среды и пятницы, и праздничные, и воскресные дни. За нехранение чистоты, за несоблюдение среды и пятницы супругами дети родятся мертвыми, а при нехранении праздников и воскресных дней жены умирают родами».

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Особые дни

Помимо вышеназванных «запретных дней», историк Алексей Лаушкин в работе «Супружеское воздержание Великим постом в XII—XIII веках и точные летописные латы» указывает, что в старину смотреть на супругу, как на сексуальный объект, запрещалось во время женского очищения-менструации.

Кроме того, прикасаться к жене запрещалось в период ее беременности и кормления младенца, а также в следующие 6 недель после родов, когда она считалась «нечистой».

А когда же можно?

Поскольку для первых христиан истинной целью вступления в брачные отношения являлось продолжение рода, а не получение плотских удовольствий, тех дней, когда церковь разрешала интим, вполне хватало для зачатия ребенка.

Об этом писал Климент Александрийский: «Недозволительно человеку соитие, совершаемое без цели зачатия», а также преподобный Максим Исповедник: «Правильное суждение о браке целью его поставляет деторождение. Но кто имеет при этом в виду одну сласть похотную, тот погрешает в суждении, недоброе почитая добрым. И таковой злоупотребляет сим».

В свою очередь протоиерей Евгений Шестун, определяя брачное сладострастие, не направленное на деторождение, как греховное состояние, отмечал, что в прежние времена в благочестивых семьях, когда супруги понимали, что больше не хотят иметь детей, они начинали жить друг с другом подобно брат с сестрой, а порой удалялись в монашество.

Кстати, напомним - в наше время нравы все-таки более свободные: по крайней мере обществом (не говоря уж о медиках) активная супружеская жизнь вовсе не осуждается. Даже и в пожилом возрасте - этой интересной теме посвящен специальный раздел на нашем сайте.

По инф. cyrillitsa.ru

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