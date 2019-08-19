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Особенности ухода за кожей вокруг глаз после 50 лет
Екатерина Федулова   
19 Августа 2019 г.
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Наверное, для вас не будет секретом утверждение, что кожа вокруг глаз самая нежная, тонкая и чувствительная. Поэтому мимические морщинки, и заломы появляются здесь чуть ли не с юности. Поэтому начинать ухаживать за ней нужно смолоду. Однако если в юности и молодости вам достаточно простого увлажнения, то после 50 лет стоит выбирать антивозрастные средства и продукты из специального ухода: маски, патчи и т.д.

Особенности ухода за кожей вокруг глаз после 50 лет

Специальный крем

Зону вокруг глаз нельзя увлажнять, питать и реанимировать косметическими средствами, предназначенными для другой части тела или лица. Поэтому выбирайте крема, гели, филлеры, специально созданные для век.

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Идеально если на коробочке имеется пометка «анти-эйдж» эффект, а состав обогащен гилауроновой кислотой, пептидами, гормонами, эластином, коллагеном и прочими мощными компонентами. Можно приобрести обычный крем под глаза и обогатить его самостоятельно, используя специальные бустеры, которые также встречаются в продаже.

От этого стоит отказаться

В выбранных вами уходовых средствах для области глаз не должны быть такие ингредиенты, как:

  • Парабены;
  • Ланолин;
  • Минеральные масла;
  • Парфюмерные отдушки.

Маски, патчи, гидролаты, сыворотки

Помимо крема в регулярный уход за зоной вокруг глаз должны входить маски (косметические и домашние), функциональные патчи (их можно использовать и после в тандеме с натуральными тониками) и гидролаты.

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Гидролатами или натуральными тониками можно сбрызгивать лицо или использовать такую хитрость: намочить использованный и высохший патч в гидролате, поместить на 20 минут в морозилку и нанести под глаза. Но этот способ подходит не всем.

Прекрасный эффект способна дать правильно подобранная сыворотка, рекомендованная для применения в зоне век. Они обычно применяются под крем или маски (для усиления эффекта), но могут идти и «моно».

Регулярный уход, применение наряду с кремами, рассчитанными на ваш возраст и потребности, масок и сывороток принесут гарантированно стойкий результат.

Соблюдаем правила

Еще одним важным правилом эффективного ухода за областью вокруг глаз считается чистая кожа. Не ложитесь спать с макияжем. Тщательно снимайте его специальным средством, которое в идеале должно не только убирать декоративную косметику и загрязнения, но и ухаживать за веками (например, двухфазовые средства для снятия макияжа).

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Не ленитесь, делайте легкий массаж век аккуратными похлопывающими движениями. Никогда не растирайте веки руками.

Для достижения большего эффекта делайте маски во второй половине дня или перед сном. Отличные результаты дают специальные ночные макси.

Смывайте маски не теплой, а прохладной водой, усиливая этим подтягивающий эффект, а после того, как смоете, нанесите ваш крем. Это обязательно.

Защищаем от ультрафиолета

Выбирая крем для области вокруг глаз на теплое время года, помните о необходимости защиты деликатной зоны от ультрафиолета. Сделать это нужно не только при помощи использования специальных аксессуаров – шляпок, солнцезащитных очков, но и при помощи кремов, в составе которых имеются УФ-фильтры.

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Соблюдая эти несложные рекомендации и превращая рутинный уход в магический ритуал красоты, вы сделаете свой взгляд открытым, чистым и притягательным.

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