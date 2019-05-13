Как выглядеть моложе после выхода на пенсию

С выходом на пенсию, а это от 45 (вредные условия труда, Крайний Север и т.д.) и выше у каждой женщины появляется много времени для ухода за семьёй, домой, садом и собой! И если нет желания и бюджета ходить по косметическим салонам или обращаться к услугам пластических хирургов, то можно воспользоваться простыми, но работающими советами. Какими? Читайте ниже!

Двигайтесь больше, но аккуратнее!

Не секрет, что движение – это жизнь, а легкая гимнастика, умеренный фитнес или 10 000 шагов ежедневно – залог отличного настроения и хорошего самочувствия. Если же у вас нет желания заниматься спортом или мотивации, не откажитесь от вечерней неторопливой прогулки или легкой растяжки.

Оптимальными вариантами фитнеса станут бег, стретчинг или йога. Хороший эффект дадут вело-прогулки и конечно же, плавание и ходьба, выбирая которую помните, что лучше начинать с медленного темпа, который должен убыстряться постепенно и до тех пор, пока ваше дыхание уже участилось, но вам это не мешает.

Если любите музыку, то самое время записаться на танцы и научиться отплясывать под знойные латиноамериканские ритмы, которые дарят не только хорошее самочувствие и отличное настроение, но и положительно влияют на пластику и самоуверенность.

Помните: примерно после 50 лет все обменные процессы в организме завязаны с активностью. А значит, чем чаще вы двигаетесь, тем быстрее обновляется кровь, а вы лучше себя чувствуете и моложе выглядите.

Зарядка для лица

Многие сейчас практикую зарядку для лица или фейсбилдинг. Существуют сотни готовых комплексов, подсмотреть которые можно в блогах или на каналах Ютуб. Однако, если вы не хотите этого делать, то можно попытаться создать свой собственный комплекс полезных гримас!

Говорят нужно не только улыбаться своему отражению в зеркале регулярно, но и использовать ее для тренировки мышц лица. Улыбка через силу, кокетливая и нежная, каждая в течение 60 секунд поднимет настроение и потренирует ваши мышцы.

Можно без страха надувать щеки и выдвигать нижнюю челюсть как можно дальше, высовывая при этом язык. Подобная гримаса укрепляет мышцы лица, как прописываете букв карандашом, зажатым во рту. Подобное и довольно простые манипуляции нужно делать каждый день и лучше в одиночестве.

Ухаживайте за собой

Ухаживайте за собой регулярно и с любовью. Пользуйтесь кремами, масками, скрабами, обязательно очищайте и тонизируйте кожу. Подбирайте уход, соответствующий вашему типу кожи и возрасту.

Высыпайтесь

Ещё одно простое, но важное правило, для тех, кто хочет выглядеть молодо и здорово – это хороший и достаточный сон. Спите не менее 7-8 часов в сутки и постарайтесь ложиться в постель до 23.00. Именно в этот период времени наши биологические часы запускают механизмы восстановления кожи и всего организма при помощи гормонов. Не запрещено добирать сон днем.

Макияж и прическа

Не забывайте про макияж и прическу. Сейчас вы можете смело экспериментировать с яркими цветами в макияже и обратиться к хорошему парикмахеру, который подберет вам цвет волос и стиль прически.

Питаемся правильно

Покупая продукты питания, готовя пищу, помните, что сейчас нужно отказать от всего острого, жирного и вредно, а также свести к минимуму употребление сладостей и алкоголя.

Также важно потреблять витамины и микроэлементы в достаточном количестве. При необходимости можно выбрать подходящий витаминный комплекс.

Однако даже самый хороший комплекс всегда уступит натуральным витаминам, которые вы получаете их фруктов, ягод и овощей.

Также следите за количеством белка, которое вы потребляете ежедневно. Его должно быть достаточно, как животного, так и растительного.

Помните о существовании продуктов, замедляющих процесс старения и о необходимости выпивать 2 литра чистой воды ежедневно. Отдайте предпочтение дробному питанию (до 6 раз в день) и небольшим порциям. Последний раз кушайте за 4 часа до сна.

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Пересмотрите свой гардероб

Вы удивитесь, но правильно подобранная одежда способна не только скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства, но и прибавить возраст или напротив отнять его. Выбирайте одежду с учетом особенностей фигуры и возраста, экспериментируйте с цветами и стилями, но помните об умеренности. Правильно подобранный наряд, аккуратная прическа и освежающий образ цвети волос, а также грамотный макияж, вместе с правильным питанием, здоровым образом жизни и позитивными эмоциями способны творить чудеса.

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