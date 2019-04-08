Эффективные средства после 55 лет: альгинатные маски

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Пожалуй, косметические маски, продающиеся в обычных магазинах косметики и бытовой химии в интернете и на улицах городов, считаются палочкой - выручалочкой, способной решить несколько возрастных проблем. Удобные и разнообразные они помогают оставаться красивой и сияющей в любом возрасте. Среди всех разновидностей масок настоящий бум сегодня переживают альгинатные маски.
Универсальность и эффективность
Продающиеся как в сухом, так и в готовом к применению виде, альгинатные маски универсальны: они могут наноситься на лицо, на шею и на тело. Кроме того, считаясь профессиональным средством ухода за кожей, они оказывают омолаживающее, тонизирующее и лифтинговое действие, помогая решить вместе с этим множество других проблем кожи и оставаться красивой в любом возрасте. Обладая также рядом уникальных свойств, альгинатные маски идеальны для любого типа кожи и подходят практически для любого возраста.
Какие проблемы решают альгинатные маски?
Главным ингредиентом альгинатных масок считаются бурые морские водоросли. Это 100% натуральный и качественный продукт, используемый в косметологии наиболее часто. Альгинатные маски способны решать разные эстетические проблемы у женщин разных возрастов и с разным типом кожи. Используя их как в чистом виде, так и в тандеме с прочими добавками (таурин, ментол, алое) можно получить великолепное увлажнение и моментальный лифтинг, выровнять цвет лица и сократить пигментацию, очистить кожу от токсинов и загрязнений, а также сократить глубину и количество морщин уже имеющихся и предупредить образование новых.
Альгинатные маски способны нормализовать содержание липидов в межклеточном «цементе», стимулировать синтез церамидов, оказать сосудосуживающее действие и в целом улучшить состояние кожи.
Кроме того, альгинатные маски считаются отличным источником омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, витаминов и микроэлементов, оказывают иммуномодулирующее действие, восстанавливают барьерную функцию кожи.
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Виды альгинатных масок
Все существующие сегодня маски можно поделить на несколько групп. Основная группа – это классические альгинатные маски, которые могут применяться в любом возрасте и приготавливаются за счет смешивания альгината и воды (сыворотки, специального раствора). Остальные многочисленные разновидности альгинатных масок различаются дополнительными элементами и основным действием (если можно так выразиться узкой специализацией). И именно такие маски будут наиболее актуальны для дам после 55 лет:
- Омолаживающая альгинатная маска зачастую включает в свой состав коллаген и прочие противовозрастные ингредиенты, которые дарят моментальный лифтинг, повышают упругость, выравнивают тон;
- Увлажняющая альгинатная маска с хитозананом используется в запущенных ситуациях и оказывает видимый эффект, помогая не только устранить сухость и шелушение, но и выровнять контур лица и декольте, обильно увлажнить кожу;
- Альгинатная маска с аскорбиновой кислотой станет спасением при наличии пигментных пятен;
- Альгинатные маски с различными растениями (алое, имбирь, каркаде, алое, зеленый чай и прочие) целенаправленно борются с несовершенствами.
Правила нанесения
Мало подобрать альгинатную маску правильно, для достижения максимального эффекта необходимо ее грамотно приготовить и нанести. В идеале лучше обратиться к косметологу или попросить помочь другого человека. Смешивать маску нужно согласно инструкции на упаковке быстро, следя чтобы комочки не образовывались. Наносить нужно по массажным линиям и лучше в горизонтальном положении, закрывая и глаза, и лицо. В таком положении нужно выдержать 15-30 минут (в зависимости от маски) и потом снять ее снизу вверх одним движением руки.
Конечно, с первого раза у вас сделать все правильно, не получится. Но стоит приноровиться, как вы научитесь пользоваться масками и удивитесь результатам.
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