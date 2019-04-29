Золотые правила ухоженной женщины после 50 лет

Говорят, что с возрастом красота уходит вслед за молодостью. И чтобы вернуть былой лоск необходимо трудиться. Однако, придерживаясь нехитрых правил, можно не только стать по-настоящему красивой, но и полюбить себя снова. Раскроем все «золотые» правила ухода за собой в этой статье.

Встречаем старость с достоинством

Мало кто не боится пенсии и хочет стареть. Сегодня все большее число женщин продолжают оставаться активными и молодыми даже после выхода на пенсию. Как им это удается? Секрет прост: они приняли себя и полюбили свой возраст. Понимая, что процесс старения организма необратим, его можно немного замедлить и стареть красиво и с достоинством.

Уход необходим

Первое, что способно выдать возраст – это кожа, за которой необходимо ухаживать регулярно и правильно, получая удовольствие от этого процесса. Крема, маски, пилинги, лосьоны, тоники – все это должно составлять неотъемлемую часть каждодневного ухода, подходящего именно вам.

Поскольку с годами снижается скорость выработки коллагена, явно ощущается нехватка эластина и гиалуроновой кислоты, то чтобы остановить потерю упругости, сократить количество и глубину морщин, а также число пигментных пятен, обратите внимание на косметику, в состав которой входят эти ингредиенты.

Также, чтобы сохранить красивую и здоровую кожу после 50 лет стоит периодически посещать косметолога и делать салонные процедуры.

Не стоит отказываться от массажа лица, который можно выполнять самостоятельно, или доверившись профессионалу. При этом и домашние процедуры (маски, пилинги, массажи) и салонные необходимо делать не время от времени, а регулярно. Именно регулярность становится залогом успеха в уходе за кожей после 50 лет.

Следим за питанием

Поскольку от питания зависит не только правильная работа организма, но и внешний вид, то именно после выхода на пенсию стоит уделять особое внимание своему рациону.

Первое, что следует сделать после 50 лет, если не исключить, то снизить в несколько раз процент потребления продуктов животного происхождения. Если же вы не можете обходиться без мяса, то готовьте его на пару или запекайте в духовке и организм обязательно отблагодарит. И это еще одна жертва ради красоты, молодости, стройности и отличного самочувствия.

Помимо отказа от мяса, обогатите свой рацион продуктами с повышенным содержанием кальция, который не только предупреждает хрупкость костей и зубов, но и положительно влияет на иммунитет, увеличивая защитные силы организма.

Наряду с двумя указанными выше рекомендациями постарайтесь уменьшить размер порций и потребляемых калорий. И это крайне важно, поскольку после 50 лет метаболизм работает в замедленном режиме. Оптимально питаться дробно и 5-6 раз в день. Для активации пищеварительной системы минут за 20 до приема пищи выпивайте стакан чистой воды, а также не смешивайте жидкость и еду.

Оптимально выпивать 2 литра чистой воды, минимально – литр в сутки.

Режим дня необходим!

О том, что жить по распорядку правильно и полезно, вы, наверное, знаете со школы. И после 50 лет вам также следует придерживаться режима дня.

Он благотворно влияет на организм, облегчает засыпание и делает подъем более легким. Спите не менее 7 – 8 часов день, но и не пересыпайте. Такой режим дня подарит вам свежее лицо и прекрасное самочувствие.

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Движение – жизнь!

После 50 лет как никогда нужно заниматься спортом. Активность, умеренная и в удовольствие, поможет вам выглядеть молодо, подтянуто и чувствовать себя бодро и в тонусе.

Тяжелые силовые тренировки вам не нужны, а вот йога, пилатес, степ, а также регулярные пешие прогулки и плавание помогут сохранить отличную форму.

Следим за модой

Поскольку при помощи одежды можно сгладить недостатки, подчеркнуть достоинства внешности и провести некоторую коррекцию фигуры, то важно следить за модой и одеваться в соответствии с ней, но учитывая личный стиль.

Большой труд!

Несмотря на то, что все правила, попавшие в категорию «золотых» достаточно просты, помните: красота после 50 лет (как в прочем в любом возрасте), это ежедневный труд.

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