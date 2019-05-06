Какие витамины выбрать после 50 лет

Вместе с возрастом к людям приходит не только мудрость и опыт, но и некоторые проблемы, напрямую связанные с психологическими и физическими изменениями в организме. Теперь организм функционирует по – иному: замедляется метаболизм, увеличивается вероятность нарушений в деятельности жизненно важных органов, угасает репродуктивная функция, значительно меняется качество кожи, волос и костей.

Поэтому крайне важно не только грамотно составить свой рацион, заниматься спортом и получать необходимую дозу солнечных людей, но и грамотно подобрать витаминный комплекс, подходящий под ваш возраст.

Какой вариант ваш?

В современных аптеках представлен роскошный выбор отечественных и зарубежных витаминных комплексов, рассчитанных на разный возраст, пол и ситуации. Но при такой градации довольно не просто подобрать препарат максимально подходящий именно вам. Здесь важно учитывать не только возраст и гендерную принадлежность, но и косвенные факторы, например, наступление менопаузы, наличие проблем с глазами или суставами и прочие моменты.

Однако если брать обобщенные характеристики, то в вашем комплексе обязательно должны присутствовать:

Группа витаминов А, Д, Е, которые не вырабатываются организмом, но ему же и необходимы, особенно после 50 лет; Витамины группы Б (предотвращает развитие многих заболеваний); Витамины и микроэлементы, влияющие на качество костей и суставов. Обязательно изучите состав и если есть возможность, получите консультацию специалиста.

На что, еще обратить внимание?

Среди множества витаминных комплексов, отдавайте предпочтение натуральным витаминам (не синтетическим), которые можно получить из фруктов, овощей и растений.

Если же такой возможности не имеется, то выбирайте те, что отличаются не дешевой стоимостью, имеют сертификаты или стандартизацию, а также отвечают международным стандартам качества, добыты по возможности из натурального сырья.

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Топ лучших препаратов

Среди всех витаминных комплексов, рассчитанные на солидный возраст, специалисты выделяют следующие:

Витрум Цетури (Говорят, после него организм просто расцветает). Прием комплекса способствует активной работе иммунитета, увеличивает физические и умственные способности, идеален для приема даже после 80 лет!; Витрум Цетури Форте (обогащенный лютеином и гинкго билоба) идеален для лиц старше 50 лет, считается отличной профилактикой возрастных изменений зрения; улучшает мозговую деятельность; нормализует кровоток; стимулирует работу мозга; Центрум Силвер – препарат поливитаминный и оказывает метаболическое воздействие на организм; Геримакс 45+ Комплекс улучшает и восстанавливает память, повышает физическую и умственную активность, положительно влияет на работоспособность, состояние нервной системы, исключает риск переутомления; Алфавит 50+ Этот комплекс содержит не только ряд полезных витаминов, минералов, микро и макро элементов, но и отличается наличием ксантофиллов и каротиноидного пигмента в составе. Поэтому его прием гарантирует бесперебойную работу сетчатки глаза, снижает риск развития помутнения хрусталика глаза; Ундевит применяется в профилактических и терапевтических целях, отличается низкой ценой и рекомендуется при ускоренном процессе старения; Компливит 45+ принимается для профилактики женского гиповитаминоза во время предменопаузы, подходит для представительниц прекрасного пола и дает хорошие результаты даже после 60 лет.

Любой выбранный витаминный комплекс должен приниматься курсами, не вызвать аллергических реакций и побочных эффектов, не забывая о правильном рационе питания и небольших физических нагрузках.

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