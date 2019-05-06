Какие витамины выбрать после 50 лет

Вместе с возрастом к людям приходит не только мудрость и опыт, но и некоторые проблемы, напрямую связанные с психологическими и физическими изменениями в организме. Теперь организм функционирует по – иному: замедляется метаболизм, увеличивается вероятность нарушений в деятельности жизненно важных органов, угасает репродуктивная функция, значительно меняется качество кожи, волос и костей.
Поэтому крайне важно не только грамотно составить свой рацион, заниматься спортом и получать необходимую дозу солнечных людей, но и грамотно подобрать витаминный комплекс, подходящий под ваш возраст.
Какой вариант ваш?
В современных аптеках представлен роскошный выбор отечественных и зарубежных витаминных комплексов, рассчитанных на разный возраст, пол и ситуации. Но при такой градации довольно не просто подобрать препарат максимально подходящий именно вам. Здесь важно учитывать не только возраст и гендерную принадлежность, но и косвенные факторы, например, наступление менопаузы, наличие проблем с глазами или суставами и прочие моменты.
Однако если брать обобщенные характеристики, то в вашем комплексе обязательно должны присутствовать:
- Группа витаминов А, Д, Е, которые не вырабатываются организмом, но ему же и необходимы, особенно после 50 лет;
- Витамины группы Б (предотвращает развитие многих заболеваний);
- Витамины и микроэлементы, влияющие на качество костей и суставов.
- Обязательно изучите состав и если есть возможность, получите консультацию специалиста.
На что, еще обратить внимание?
Среди множества витаминных комплексов, отдавайте предпочтение натуральным витаминам (не синтетическим), которые можно получить из фруктов, овощей и растений.
Если же такой возможности не имеется, то выбирайте те, что отличаются не дешевой стоимостью, имеют сертификаты или стандартизацию, а также отвечают международным стандартам качества, добыты по возможности из натурального сырья.
Топ лучших препаратов
Среди всех витаминных комплексов, рассчитанные на солидный возраст, специалисты выделяют следующие:
- Витрум Цетури (Говорят, после него организм просто расцветает). Прием комплекса способствует активной работе иммунитета, увеличивает физические и умственные способности, идеален для приема даже после 80 лет!;
- Витрум Цетури Форте (обогащенный лютеином и гинкго билоба) идеален для лиц старше 50 лет, считается отличной профилактикой возрастных изменений зрения; улучшает мозговую деятельность; нормализует кровоток; стимулирует работу мозга;
- Центрум Силвер – препарат поливитаминный и оказывает метаболическое воздействие на организм;
- Геримакс 45+ Комплекс улучшает и восстанавливает память, повышает физическую и умственную активность, положительно влияет на работоспособность, состояние нервной системы, исключает риск переутомления;
- Алфавит 50+ Этот комплекс содержит не только ряд полезных витаминов, минералов, микро и макро элементов, но и отличается наличием ксантофиллов и каротиноидного пигмента в составе. Поэтому его прием гарантирует бесперебойную работу сетчатки глаза, снижает риск развития помутнения хрусталика глаза;
- Ундевит применяется в профилактических и терапевтических целях, отличается низкой ценой и рекомендуется при ускоренном процессе старения;
- Компливит 45+ принимается для профилактики женского гиповитаминоза во время предменопаузы, подходит для представительниц прекрасного пола и дает хорошие результаты даже после 60 лет.
Любой выбранный витаминный комплекс должен приниматься курсами, не вызвать аллергических реакций и побочных эффектов, не забывая о правильном рационе питания и небольших физических нагрузках.
Загрузка...
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?
● Все новости о здоровье ● Болезни сердечно - сосудистой системы ● Болезни органов дыхания ● Болезни желудочно-кишечного тракта ● Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ ● Болезни мочевыделительной системы ● Болезни костно-мышечной системы ● Мужское здоровье ● Женское здоровье ● Глазные болезни ● ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») ● Болезни нервной системы ● Инфекционные и паразитарные болезни ● Травмы, отравления ● Детское здоровье ● Народная и нетрадиционная медицина ● Здоровое питание ● Полезные советы ● Секс в пожилом возрасте ● Долголетие ● Книги о здоровье ● Гимнастика для пожилых ●
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Next
Prev
Простой способ проверить биологический возраст
Физиологи предлагают массу тестов, по которым можно проверить, насколько наш биологический возраст соответствует реальному. Один из самых простых - это наклоны. Он состоит из двух частей. Как его провести, ра...
В чем же польза клубники?
Того, кто не любит клубнику, наверняка, не существует. Ее потрясающий вкус, аромат и красочный внешний вид так и кричат: «Съешь меня, я вкусная». Помимо удовольствия, которое мы получаем при поедании этой яго...
Пусть суставы не хрустят
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
Об угарном газе и последствиях
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
Зарядка для пожилых
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Перелом шейки бедра у пожилых
Диагноз перелом шейки бедра звучит грозно и ассоциируется в сознании людей с неминуемой неподвижностью, а то и смертью, если речь идёт о человеке преклонного возраста. Это действительно серьёзная травма, кото...
Если сердце бьется неровно...
Наше сердце может то замедлять частоту своих сокращений, то вдруг начинать бешено колотиться. Часто это бывает связано с аритмией – заболеванием, характерным, как правило, для пожилых людей. Вернуть сердцу пр...
Зачем нужна растяжка и как тянуться правильно?
Йоги говорят: гибкость - это молодость. И по большому счету это правда. С возрастом способность к гибкости начинает постепенно угасать, сухожилия становятся менее эластичными, амплитуда движений уменьшается. ...
Молочная сыворотка
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...
Онколог о важных правилах профилактики рака
Вопросы, касающиеся онкологии, волнуют многих. Пожалуй, нет ни одного человека, близких которого не затронула бы эта больная тема. Словно тема войны. Именно ее нередко и напоминает жизнь самих пациентов или и...