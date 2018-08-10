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Все-таки за увольнение пожилых могут и наказать. Но это не точно
"Аргументы Недели"   
10 Августа 2018 г.
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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил, что в будущем за увольнение пожилых работников будет ужесточена административная и введена уголовная ответственность для работодателей.

Глава правительства РФ в рамках беседы с сотрудниками Кроноцкого заповедника в Камчатском крае заявил, что по данному вопросу в настоящий момент готовятся самые разные предложения. Если их впоследствии поддержат парламент и президент России, то это предоставит довольно серьезные гарантии гражданам зрелого возраста.

Медведев, однако, добавил, что в каждом отдельном случае необходимо будет разбираться, сообщают «Аргументы Недели», ссылаясь на СМИ.

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