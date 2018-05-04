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Какие приметы — "к деньгам"? А наоборот?
По инф. "Аргументы Недели"   
04 Мая 2018 г.
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Приметы о деньгах

Деньги играют важную роль в жизни каждого. И если кто-либо опровергает этот факт, скорее всего, он просто лукавит. Поэтому во все времена на Руси использовали различные способы для привлечения финансовой удачи.

 Какие приметы — "к деньгам"? А наоборот?

Особенно интересные обычаи для привлечения денег были у крестьян. Многие верят в них и по сей день.

Веник в доме должен стоять метелкой вверх, иначе достаток будет "выметен". Также не стоит выметать сор после того, как стемнеет.

До сих пор россияне говорят: "Не свисти в доме - денег не будет".

Увидели паука? Не уничтожайте насекомое — его появление предвещает денежные поступления, считали на Руси.

Нельзя давать деньги в долг вечером: якобы вместе с уходящим днем из дома могут уйти и сбережения.

Нельзя крошки со стола убирать ладонью - это ведет к безденежью.

По народным поверьям, все мелкие монеты и купюры нужно в воскресенье растратить на нужды нищих или другую благотворительность, иначе будут водиться только мелкие деньжата, а бумажные в кошелёк не пожалуют.

Считалось у жителей Руси, что рассыпанные хлебные крошки или семечки, которые склюют птицы, привлекут богатство.

На свадьбе жениха и невесту принято было осыпать зерном, чтобы в молодой семье был достаток.

Самым важный заговор был "на осине". Надо было подойти к дереву и трясти, чтобы как можно больше листьев осыпалось, говоря при этом "волшебные" слова.

Не стоит забывать и о талисманах, различных камнях, которые надо носить для притягивания богатства. Обязательна в каждом доме на Руси подкова над входом.

Приметы напомнил сайт "Аргументов Недели".

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