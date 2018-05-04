 Какие приметы — "к деньгам"? А наоборот?

Деньги играют важную роль в жизни каждого. И если кто-либо опровергает этот факт, скорее всего, он просто лукавит. Поэтому во все времена на Руси использовали различные способы для привлечения финансовой удачи.

Особенно интересные обычаи для привлечения денег были у крестьян. Многие верят в них и по сей день.

Веник в доме должен стоять метелкой вверх, иначе достаток будет "выметен". Также не стоит выметать сор после того, как стемнеет.

До сих пор россияне говорят: "Не свисти в доме - денег не будет".

Увидели паука? Не уничтожайте насекомое — его появление предвещает денежные поступления, считали на Руси.

Нельзя давать деньги в долг вечером: якобы вместе с уходящим днем из дома могут уйти и сбережения.

Нельзя крошки со стола убирать ладонью - это ведет к безденежью.

По народным поверьям, все мелкие монеты и купюры нужно в воскресенье растратить на нужды нищих или другую благотворительность, иначе будут водиться только мелкие деньжата, а бумажные в кошелёк не пожалуют.

Считалось у жителей Руси, что рассыпанные хлебные крошки или семечки, которые склюют птицы, привлекут богатство.

На свадьбе жениха и невесту принято было осыпать зерном, чтобы в молодой семье был достаток.

Самым важный заговор был "на осине". Надо было подойти к дереву и трясти, чтобы как можно больше листьев осыпалось, говоря при этом "волшебные" слова.

Не стоит забывать и о талисманах, различных камнях, которые надо носить для притягивания богатства. Обязательна в каждом доме на Руси подкова над входом.

Приметы напомнил сайт "Аргументов Недели".

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ