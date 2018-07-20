«Все радовались чемпионату, а вы такое внесли!»

Голосов единороссов хватило, чтобы принять пенсионный закон, сравнимый по непопулярности с денежной реформой 1990-х годов или «монетизацией льгот».

Законопроект о повышении пенсионного возраста (для мужчин с 60 до 65 лет, а женщин — с 55 до 63 лет) прошел в четверг первое чтение в Госдуме исключительно при поддержке депутатов от «Единой России». Три другие думские фракции — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» проголосовали против его принятия.

Впрочем, молчаливые бунтари нашлись и в рядах фракции единороссов. Так, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, как и обещала, нажала кнопку «против». Но ей бояться нечего, она — беспартийная. А вот у других представителей «Единой России», не оказавшихся в этот день в зале пленарных заседаний, теоретически могут возникнуть проблемы с партийным и фракционным руководством, хотя формально они не пришли на работу по уважительным причинам.

Как сообщили в думском комитете по регламенту, пятеро единороссов взяли больничные, среди них один из партийных руководителей Сергей Железняк, который, по слухам, и не собирался голосовать за повышение пенсионного возраста. Отгул по семейным обстоятельствам взяли еще два депутата от партии парламентского большинства — Виталий Милонов и Виктор Игнатов.

Несмотря на это, 328 голосов единороссов хватило, чтобы принять, пожалуй, самый непопулярный за последние годы закон, сравнимый по своему негативному эффекту с денежной реформой 1990-х годов или «монетизацией льгот».

Неслучайно оппозиционные фракции в Думе называют этот закон «людоедским» и «антигуманным». Особую активность проявляют КПРФ и «Справедливая Россия», которые устраивают массовые акции протеста по всей стране (благо, что им еще пока это разрешают), пытаются провести всероссийский референдум, собирают подписи граждан и т. д.

Коммунисты даже на заседание прихватили пару растяжек с лозунгами против «совершенствования пенсионной системы», как называют повышение пенсионного возраста на официальном языке. Но это не помешало Госдуме принять законопроект, хотя доводы противников пенсионной реформы казались гораздо более убедительными и красноречивыми чем те, что представил депутатам глава Минтруда Максим Топилин.

Министр сходу заявил, что Россия осталась чуть ли не последней страной в мире, где на пенсию выходят так рано. «На пространстве СНГ Узбекистан еще пока не принял этого решения, но подбирается к нему», — сказал Топилин. При этом он заверил, что идея повысить пенсионный возраст появилась еще в 1990-е годы, но тогда это решение отложили на неопределенный срок. «В документах есть, что уже в 1995 году обсуждали это решение, просто точной даты названо не было. В те времена резко снижались доходы, росла смертность, резко снизилась рождаемость — невозможно было принимать на этом фоне решение о повышении пенсионного возраста», — отметил Топилин.

В «нефтяные» 2000-е годы у бюджета не было проблем с пенсионным обеспечением, хотя оно намного отставало по своему уровню от так называемых развитых стран. Теперь же в правительстве решились на такой шаг, но не потому, что нет денег на выплаты пенсионерам, заверил министр. «Это не значит, что денег в ПФР нет. Просто нет ресурсов на прорывные решения», — заявил Топилин.

«Прорывным» в понимании правительства станет рост средних пенсий в России к 2024 году аж до 20 тыс. рублей, то есть на 1 тыс. рублей ежегодно. По подсчетам чиновников, как минимум в 2019 году такая индексация вдвое превысит ожидаемые темпы инфляции. При этом Топилин умолчал, что 500 рублей из обещанной тысячи — это плановая индексация пенсии, которую и так ежегодно закладывают в федеральный бюджет.

Министр, видимо, решил, что депутаты об этом не знают и продолжал убеждать их в том, что повышение возраста выхода на пенсию преследует исключительно благую цель — увеличить пенсии и, как он выразился, «сохранить в перспективе страховые принципы пенсионной системы в РФ». «Мы хотим увеличить пенсии так, как никогда в нашей стране не увеличивали пенсии пенсионерам. Все эффекты и средства от повышения пенсионного возраста идут исключительно на повышение пенсий», — заверил министр, добавив, что цена вопроса — примерно 3 трлн рублей.

Многие депутаты чуть не рассмеялись Топилину в лицо, когда он заявил, что к 2030 году продолжительность жизни в России увеличится на 18 лет и, следовательно, у многих будущих пенсионеров будет шанс дожить до заслуженного отдыха. «Да ничего у вас не растет, никакой средний возраст жизни — он вырос всего-то на полтора года за последние 25 лет!», — возразил министру лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Его коллеги по фракции сравнили само известие о повышении пенсионного возраста с внезапным нападением гитлеровской Германии на СССР в 1941 году. «Этот закон как 22 июня ровно в 4 утра — все радовались чемпионату мира по футболу, а вы такое внесли», — в сердцах воскликнул коммунист Николай Харитонов.

Помимо эмоциональных, у парламентариев нашлось немало и рациональных аргументов против повышения пенсионного возраста. Так, они указали, что многие граждане рискуют просто не дожить до пенсии и умереть в нищете в предпенсионном возрасте просто потому, что найти работу в России после 45 лет проблематично уже сейчас. Правительство же пока только обещает принять меры по недопущению роста безработицы, созданию новых рабочих мест и переквалификации возрастных сотрудников.

«Продолжительность жизни растет и это будет постоянный процесс, поэтому никто не потеряет. Вы вычитаете, а прибавить забываете», — не соглашался с депутатами Топилин. В ответ ему возражали, что «реформа» выглядит как очередное ограбление населения. «Богатые пухнут на кризисе, а вы лезете в карман нищим пенсионерам — это форменное безобразие!», — возмущался Зюганов. Другой коммунист Михаил Щапов подсчитал, что средняя российская женщина недополучит за восемь лет 1,35 млн рублей. «Это средняя пенсия — 14 тысяч за восемь лет, которые теперь отбирают, и без учета индексации», — пояснил депутат. В КПРФ убеждены, что приняв такой закон, Госдума раз и навсегда разрушит «путинское большинство», а это опора нынешней власти.

От повышения пенсионного возраста выиграют негосударственные пенсионные фонды, которые «смогут крутить пенсионные деньги и зарабатывать», заявил либерал-демократ Ярослав Нилов. В ЛДПР убеждены, что власть в очередной раз обманывает своих граждан. «Поэтому мы будем голосовать против. Так мы проявляем солидарность с гражданами, которых обманула власть — от большевиков до Горбачева, Ельцина и сегодня», — пояснил позицию фракции лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В «Справедливой России» убеждены, что правительство повышает пенсионный возраст по «указке МВФ и Вашингтонского обкома». Лидер этой партии Сергей Миронов изложил десять контраргументов против принятия закона, а также перечислил альтернативные способы решения пенсионных проблем. Например, он предложил наследовать пенсию по старости, чтобы ее могли получить хотя бы дети не доживших до заветного дня пожилых родителей.

Топилин же заявил, что повышение пенсионного возраста — единственный выход. «Иного варианта, чтобы обеспечить выходы на другие параметры индексации пенсий, не существует», — убежден глава Минтруда. Министр вообще дал понять, что мыслит прагматично, если даже не цинично, когда сравнил пенсионную систему с ОСАГО. «Кто-то доживает, а кто-то не доживает. И в случае с ОСАГО — кто-то попадает в аварию, а кто-то нет — это общий принцип страховых систем», — невозмутимо заметил Топилин.

У самого правительственного чиновника пенсия будет намного выше средней по стране, так что его старость может быть долгой и счастливой. Простым же пенсионерам остается надеяться только на себя и точно не на депутатов, хотя они изо всех сил стараются показать, что вместе с народом. Так, второе чтение законопроекта состоится теперь уже осенью, при этом сбор поправок к документу продлили с 18 августа до 24 сентября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что депутаты не будут принимать закон в спешке и проведут широкое обсуждение этой инициативы.

Думская оппозиция надеется, что в ситуацию также вмешается президент. До сих пор он уклонялся от публичного обсуждения этого законопроекта, а в 2005 году и вовсе заявлял, что не позволит повысить пенсионный возраст, пока занимает президентский пост. «Некоторые политологи не исключают, что на закон может быть наложено вето, и тогда мы все окажемся в нелепой ситуации»», — заметил в этой связи на заседании Госдумы коммунист Олег Смолин.

Пока же парламентарии одновременно с вышеназванным законопроектом ратифицировали конвенцию Международной организации труда (МОТ) о минимальных нормах соцобеспечения. Помимо прочего, она содержит положения о доведении пенсий до 40% от прежнего заработка пенсионера. Но, как пояснили в Госдуме, эти нормы конвенции не обязательны к выполнению государствами. К их реализации «надо просто стремиться», — подтвердили в свою очередь и в правительстве. Ранее чиновники говорили, что уже сейчас пенсионеры якобы получают пенсию на таком уровне, но если не повысить пенсионный возраст, то этот коэффициент снизится до 23%.

По инф. rosbalt.ru

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