Не всем поклонникам Волочковой понравилось ее поздравление с 9 мая на фоне роскошного особняка

Многие подписчики в социальных сетях осудили известную российскую балерину Анастасию Волочкову за формат поздравления ветеранов с Днем Победы. Артистка 9 мая опубликовала фотографию на фоне своего роскошного особняка, уточняют "Аргументы Недели" .

Подписчикам не понравилось, что Анастасия поздравила ветеранов с праздником подобным образом. Многие сочли, что Волочкова решила продемонстрировать свое материальное благополучие, хотя многие участники Великой Отечественной войны живут весьма скромно.

Защитники балерины в свою очередь подчеркнули, что Анастасия собственным трудом заработала на такую шикарную жизнь и имеет полное право показывать плоды своих усилий.

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