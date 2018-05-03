ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Ушел из жизни певец Вадим Мулерман
По инф. "Аргументов Недели"   
03 Мая 2018 г.
Изменить размер шрифта

умер популярный советский певец Вадим Мулерман

В Америке умер популярный советский певец Вадим Мулерман – исполнитель известных хитов советского времени «Лада», «Трус не играет в хоккей», «Приснилось мне» и других. Артисту было 79 лет и последние несколько он жил в США.

умер Вадим Мулерман

По словам близкой подруги певца Нины Бродской, у Вадима Иосифовича диагностировали онкологическое заболевание. Мужчина проходил лечение в одной из клиник, но в итоге, болезнь победила. «Он был прекрасный певец с великолепными голосовыми данными, у него всегда был очень хороший репертуар, с которым он прекрасно справлялся. И он пользовался огромной популярностью», - рассказала Бродская.

В последние годы мужчина редко появлялся на публике, и не выступал. Нина Бродская напомнила, что Мулерман был невероятно талантливым и востребованным артистом, хиты которого будут жить еще долго после его смерти, передают "Аргументы Недели".

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 