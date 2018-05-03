Ушел из жизни певец Вадим Мулерман

В Америке умер популярный советский певец Вадим Мулерман – исполнитель известных хитов советского времени «Лада», «Трус не играет в хоккей», «Приснилось мне» и других. Артисту было 79 лет и последние несколько он жил в США.

По словам близкой подруги певца Нины Бродской, у Вадима Иосифовича диагностировали онкологическое заболевание. Мужчина проходил лечение в одной из клиник, но в итоге, болезнь победила. «Он был прекрасный певец с великолепными голосовыми данными, у него всегда был очень хороший репертуар, с которым он прекрасно справлялся. И он пользовался огромной популярностью», - рассказала Бродская.

В последние годы мужчина редко появлялся на публике, и не выступал. Нина Бродская напомнила, что Мулерман был невероятно талантливым и востребованным артистом, хиты которого будут жить еще долго после его смерти, передают "Аргументы Недели" .

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