Вместо пенсии — пособие. Шило на мыло — и удавка для работодателя?

Обсуждаемая инициатива сажать работодателей, увольняющих сотрудников предпенсионного возраста, по мнению экспертов, ударит по самим работникам.

В Министерстве труда разработали план по снижению социальных последствий пенсионной реформы (напомним, она стала темой номер один для людей старшего возраста - и для многих критически настроенных экономистов тоже: они говорят о тревожных последствиях для "недопенсионеров" на рынке труда).

В частности, ведомство предлагает повысить пособия по безработице людям предпенсионного возраста, за счет компаний проводить их ежегодную диспансеризацию, а также усилить ответственность, вплоть до уголовной, для работодателей, увольняющих сотрудников перед выходом на пенсию.

Согласно закону «О занятости населения», предпенсионный возраст наступает за два года до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (в том числе назначаемую досрочно). Сейчас это 53 года для женщин и 58 лет для мужчин. В проекте закона о повышении пенсионного возраста на этот счет уточнений нет. Если норму ФЗ «О занятости населения» не изменят, а пенсионную реформу утвердят, гражданами предпенсионного возраста будут считаться в основном мужчины 63—64 лет и женщины 61—62 лет (см. справочную таблицу выхода на пенсию для людей разных годов рождения).

Как заявил «Росбалту» замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников, самый мягкий термин, который можно применить в отношении этой инициативы (введение уголовной ответственности для работодателей, увольняющих сотрудников предпенсионного возраста — «Росбалт»), — "она чудовищна".

«Рострудинспекция давно превратилась в абсолютно репрессивный орган, который терроризирует российских предпринимателей. Сама идея, что можно вот такими силовыми методами изменить экономическое поведение, которое диктуется интересами людей, в принципе, бессмысленна и обречена на провал. Например, если за увольнение людей предпенсионного возраста введут уголовное наказание, значит, фирмы, если они не нуждаются в этих людях и считают их пребывание для себя нагрузкой, будут увольнять их до достижения предпенсионного возраста. Главным ожидаемым последствием такого решения будет не уменьшение, а наоборот рост безработицы среди пожилых людей. Вместо того, чтобы снижать издержки, связанные с наймом пожилых, власти их увеличивают. Ничего, кроме отрицательного эффекта с точки зрения занятости людей предпенсионного возраста это решение иметь не может и не будет», — считает Капелюшников.

«Все практические результаты, которые могут быть: Рострудинспекция будет направлять в бюджет чуть больше денежных средств в виде штрафов с работодателей, и еще больше средств класть в карман самих инспекторов. Совершенно прозрачная картина того, что будет, когда эта чудовищная инициатива будет реализована. В принципе, всем будет плохо, но хуже всего будет как раз пожилым работникам, о которых Минтруд якобы заботится», — высказал мнение собеседник «Росбалта».

Он предполагает, что, вероятнее всего, в правительстве все это тоже понимают, просто очень хотят продемонстрировать, как они пекутся о пенсионерах и как пытаются смягчить издержки повышения пенсионного возраста. «В любом случае, это прекрасно вписывается в общий репрессивный уклон той политики, которую проводит российское правительство по отношению к экономике и экономическим агентам», — считает эксперт.

Двадцать седьмого июля, предложения Минтруда обсудили на совместном заседании рабочих групп Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений (РТК).

«Пока это просто перечисление каких-то мер, которые, как я понимаю, готовились довольно быстро. Нет ни пояснительной записки, ни разъяснений по конкретным пунктам. Сложно понять, что по сути означает тот или иной пункт. Сегодняшнее рассмотрение закончилось тем, что документ „приняли“ к сведению. Членов РТК попросили прислать свои предложения, и к обсуждению проекта решили вернутся после 22 августа», — рассказал «Росбалту» член РТК Игорь Ковальчук.

По его мнению, эти меры вообще не решают проблем, которые стоят по существу: трудоустройство пожилых и трудоустройство молодых. «Сейчас, если после 45 лет человек, который не является каким-то крутейшим специалистом, потерял работу, устроиться очень сложно. Но насильственное оставление людей пожилого возраста на работе будет означать, что рабочих мест фактически не будет хватать молодым. Меж тем, уже сейчас людям после вузов и колледжей найти работу бывает непросто. Если предложения Минтруда будут приняты, для них рабочих мест будет еще меньше. По нашим расчетам, в результате повышения пенсионного возраста на рынке труда окажется дополнительно 9 млн человек. Где взять рабочие места?» — отметил собеседник «Росбалта».

Ковальчук убежден: «если человека увольняют незаконно, его права должны восстанавливаться, а виновные должны быть наказаны (не обязательно — уголовно), не зависимо от того, в каком он возрасте. Мы же пытаемся создать отдельную группу, для которой будет особое регулирование. То есть, защищаем права одних за счет других».

Ковальчук согласился: если уголовную ответственность введут, работодатели начнут увольнять людей с 35 лет — на всякий случай, или попытаются не оформлять отношения официально.

«Пока никаких подробностей о том, когда наступает такая ответственность, нет. Но хочу напомнить, что у нас, например, есть уголовная ответственность за невыплату зарплат. Только применить эту норму довольно сложно. Нужно доказать умысел — что работодатель намеренно, при наличии средств в организации, не платил зарплату больше двух месяцев. А если у организации действительно не было денег какое-то время, и это будет доказано, соответственно, уголовная ответственность и не наступит. С ответственностью за увольнение работников предпенсионного возраста может быть примерно также», — заключил Ковальчук.

По инф. rosbalt.ru

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