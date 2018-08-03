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Борис Титов предлагает отменить понятие пенсионного возраста
По инф. stoletie.ru   
03 Августа 2018 г.
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titov boris

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что россияне должны выходить на пенсию по выработке стажа, а не по достижении определенного возраста. По его мнению, «пенсионного возраста быть вообще не должно».

По его мнению, «пенсионного возраста быть вообще не должно». 

Титов отметил, что если человек хочет выйти на пенсию раньше, то у него должна быть такая возможность. «Если ты отработал 35 лет и хочешь уйти на пенсию, но хочешь получать нормальную пенсию, заплати государству, в Пенсионный фонд, определенную сумму как страховку, и тебе начисляют пенсию уже по полной», — сказал он.

Такие предложения разработаны институтом экономики роста имени Петра Столыпина, где Борис Титов возглавляет наблюдательный совет, они направлены правительству и профсоюзам. Предложения также включают в себя перевод пенсионного обеспечения граждан, имеющих «советский» стаж работы, не через Пенсионный фонд, а напрямую из бюджета. Помимо этого, Титов с единомышленниками предлагают погасить задолженность по накопительной части пенсии и отменить ее обязательность. Наконец, омбудсмен призывает снизить ставки страховых платежей с текущих 30% до 14%. «Действующей ставкой [30%] мы половину нашей экономики загнали в тень», — подчеркнул Титов.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин («Справедливая Россия») считает, что предложение выходить на пенсию по выработке стажа, а не по достижению возраста, со стороны представителей бизнеса выглядят верхом цинизма по отношению к гражданам рабочего класса. «Есть только одна деталь — контора, которую возглавляет уважаемый Борис Титов, весь рабочий класс РФ загнала в неофициально-трудовые отношения и так выстраивает свою предпринимательскую деятельность, что если человек — строитель или дальнобойщик, работает сборщиком на поле или продавцом, то у него нет никакого трудового стажа, в отличие от Титова», — заявил Шеин. При этом, по его словам, именно такие люди из рабочего класса производят реальный прибавочный продукт в стране.

По инф. stoletie.ru

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