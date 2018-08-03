Борис Титов предлагает отменить понятие пенсионного возраста

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что россияне должны выходить на пенсию по выработке стажа, а не по достижении определенного возраста. По его мнению, «пенсионного возраста быть вообще не должно».

Титов отметил, что если человек хочет выйти на пенсию раньше, то у него должна быть такая возможность. «Если ты отработал 35 лет и хочешь уйти на пенсию, но хочешь получать нормальную пенсию, заплати государству, в Пенсионный фонд, определенную сумму как страховку, и тебе начисляют пенсию уже по полной», — сказал он.

Такие предложения разработаны институтом экономики роста имени Петра Столыпина, где Борис Титов возглавляет наблюдательный совет, они направлены правительству и профсоюзам. Предложения также включают в себя перевод пенсионного обеспечения граждан, имеющих «советский» стаж работы, не через Пенсионный фонд, а напрямую из бюджета. Помимо этого, Титов с единомышленниками предлагают погасить задолженность по накопительной части пенсии и отменить ее обязательность. Наконец, омбудсмен призывает снизить ставки страховых платежей с текущих 30% до 14%. «Действующей ставкой [30%] мы половину нашей экономики загнали в тень», — подчеркнул Титов.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин («Справедливая Россия») считает, что предложение выходить на пенсию по выработке стажа, а не по достижению возраста, со стороны представителей бизнеса выглядят верхом цинизма по отношению к гражданам рабочего класса. «Есть только одна деталь — контора, которую возглавляет уважаемый Борис Титов, весь рабочий класс РФ загнала в неофициально-трудовые отношения и так выстраивает свою предпринимательскую деятельность, что если человек — строитель или дальнобойщик, работает сборщиком на поле или продавцом, то у него нет никакого трудового стажа, в отличие от Титова», — заявил Шеин. При этом, по его словам, именно такие люди из рабочего класса производят реальный прибавочный продукт в стране.

По инф. stoletie.ru

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