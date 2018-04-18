Передача "В мире животных" начнет выходитиь без Николая Дроздова

Известный российский телеведущий Николай Дроздов сообщил о намерении покинуть программу "В мире животных". Любимец зрителей нашел себе достойного преемника и готов полностью передать обязанности ему.

Как сообщают "Аргументы Недели" со ссылкой на информагентства, в последние два года Дроздов работает в паре с пятнадцатилетним Алексеем Лапиным, а один выпуск в неделю юноша и вовсе делает самостоятельно. По мнению телеведущего, подросток является очень надежным, работящим и исполнительным человеком, которому можно полностью доверять.

Восьмидесятилетний Николай Николаевич признался, что детская студийная программа больше не является подходящим для него форматом, поэтому он планирует "уступить дорогу молодым".

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