ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Поклонники певицы Валерии радуются юбилею ее мамы Галины
По инф. "Аргументов Недели"   
27 Апреля 2018 г.
Изменить размер шрифта

В большой семье певицы Валерии сегодня вновь большой праздник. Согласно последней информации, мать артистки Галина в пятницу, 27 апреля, празднует свой юбилей – пожилой даме исполняется 80 лет.

певица Валерия и ее мама

Певица поразила поклонников снимком, на котором запечатлена ее мама. Дело в том, что именинница даже в свои годы выглядит очень молодой и бодрой, сообщают "Аргументы Недели".

Многие поклонники Валерии отметили, что артистка, вероятно, унаследовала свою внешность и моложавость именно от матери. Знаменитость также подчеркнула, что ее родственница большая оптимистка, "веселушка-хохотушка", очень легкая на подъем и всегда готовая к новым приключениям. Фанаты певицы желают ее маме Галине здоровья и долгих лет жизни.

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 