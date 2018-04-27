Поклонники певицы Валерии радуются юбилею ее мамы Галины

В большой семье певицы Валерии сегодня вновь большой праздник. Согласно последней информации, мать артистки Галина в пятницу, 27 апреля, празднует свой юбилей – пожилой даме исполняется 80 лет.

Певица поразила поклонников снимком, на котором запечатлена ее мама. Дело в том, что именинница даже в свои годы выглядит очень молодой и бодрой, сообщают "Аргументы Недели".

Многие поклонники Валерии отметили, что артистка, вероятно, унаследовала свою внешность и моложавость именно от матери. Знаменитость также подчеркнула, что ее родственница большая оптимистка, "веселушка-хохотушка", очень легкая на подъем и всегда готовая к новым приключениям. Фанаты певицы желают ее маме Галине здоровья и долгих лет жизни.

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