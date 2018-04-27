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Есенин, сын Есенина
По инф. "Аргументов Недели"   
27 Апреля 2018 г.
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Сергей Есенин

Тема детей выдающихся людей всегда пользуется устойчивым спросом. Мы, конечно, несколько о себе волнуемся – правда ли, что на детях «природа отдыхает»? Может, притушить как-то свою гениальность, чтобы детей не подводить? Таким вопросом задаются "Аргументы Недели", чей корреспондент посетил выставку, посвященную сыну Сергея Есенина – Константину (она открылась в московском «Есенин-центре»).

Его личность, безусловно, внушает уважение и симпатию — а значит, природа никогда не отдыхает. И удачная комбинация генов часто передаётся по наследству, только принимает другие, чем у родителей, формы. А если у знаменитого человека ребёнок не удался и срамит фамилию, так причины бывают отнюдь не биологические, а чисто социальные. Им не занимались, избаловали, трудное историческое время навалилось и свело на нет родительские усилия, всякое бывает.

Константин Есенин

Константин Есенин родился в 1920 году, у Сергея Есенина и Зинаиды Райх, после дочери Татьяны 1918 г.р. Красивые и одарённые родители вскоре расстались, и Татьяна с Константином воспитывались в семье Райх и её мужа, великого режиссёра Всеволода Мейерхольда. Этому периоду посвящена первая часть экспозиции. В семье сверхзвезды советского театра Константин рос в полном достатке и радости, отец тоже навещал своих детей, но, знамо дело, редко. За свою короткую бурную жизнь поэт стал отцом четверых детей от трёх женщин. Мир и покой, заграничные путешествия, знаменитые гости за столом – всё кончилось с арестом Мейерхольда и убийством Райх в конце 1930-х годов. Дети в это время были на даче. Их никого не тронули.

Константин поступает в строительный институт, а в 1941-м идёт на фронт. Воевал доблестно, имел ранения, награждён орденами. После войны сын поэта занимался проектированием (в числе других создавал стадион «Лужники»), но основной его страстью стала спортивная журналистика, специализация – футбол.

Константин Сергеевич Есенин становится признанным в мире футбольным статистиком. Обладал невероятной памятью и вёл по своей системе уникальные записи – в экспозиции представлены его записные книжки, заполненные таинственными формулами. Авторитет Есенина в футбольной среде был заоблачно высок. Вот таким оригинальным образом осуществилась счастливая комбинация унаследованных генов. Стихов Константин Есенин благоразумно не писал...

На фотографиях перед нами – типичный советский интеллигент в тяжёлых очках, скромный, приятный, с явно скрытым внутренним миром (внимательные грустные глаза). Отец повесился, отчим расстрелян, мать зверски убита. А он становится «гением футбольной цифры» – так, кстати, называется выставка его памяти в «Есенин-центре».

Надо объяснить, кстати, что такое «Есенин-центр». Это не какой-нибудь роскошный «Упырь-центр» с разгулом высоких технологий, а небольшой филиал литературного музея Сергея Есенина, который был создан энтузиастами на общественных началах в 1994 году и подарен затем городу. Основная экспозиция находится в Большом Строченовском переулке, в восстановленном домике, где жил в общежитии для приказчиков отец Есенина. (Там есть подлинные вещи – к примеру, часы, икона и другие.) А «Есенин-центр» открыт совсем недавно, в маленьком особнячке в переулке Чернышевского (бывший 2‑й Мариинский). Выставочные зальчики внизу, наверху – довольно большое помещение, где проходят выступления «Театра поэтов».

Скромный и трогательный уголок памяти – а память ведь и есть основа культуры.

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