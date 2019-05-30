У страны проблемы не с Путиным, а с будущим

Падение рейтинга доверия президенту РФ Владимиру Путину происходит из-за того, что россияне не верят в перспективы и не понимают, когда жизнь станет лучше. Такое мнение высказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на телеканале «Дождь».

По данным опроса о доверии политикам, опубликованным ВЦИОМ 24 мая, доверие Путину выразили 31,7% респондентов. Это минимальный показатель с января 2006 года. Год назад он составлял 47,4% респондентов. Рейтинг президента непрерывно падает с середины июня прошлого года, когда стало известно о повышении пенсионного возраста.

В ответ на вопрос о том, может ли причиной падения рейтинга быть пенсионная реформа, Федоров назвал главной причиной «непонимание, когда нам станет лучше жить».

По его словам, россиян удивляет и беспокоит то, что о завершении острой фазы экономического кризиса сообщалось еще в 2016 году, а уровень жизни с тех пор не вырос. Теперь люди не верят в то, что он вырастет и в будущем, а с такой верой «многие проблемы воспринимались бы легче».

Кроме того, руководитель ВЦИОМ выразил мнение, что пенсионная реформа «носила символический характер» и показала, что надеяться на рост зарплат, развитие медицины, образования и соцобеспечения не стоит. «Нам показали — нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги», — добавил он.

Некоторые новости по всем этим нервным поводам:

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Несколько позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут от социологов объяснений по поводу того, что в одних опросах рейтинг российского лидера падает, а в других — нет. Руководителю ВЦИОМ (государственная все-таки организация!) пришлось объясняться.

Федоров отметил, что «рейтингов бывает много». С учетом того, что до новых выборов президента еще 5 лет, преждевременно спрашивать, за кого человек проголосовал бы сейчас. Поэтому социологи ВЦИОМ задают другой вопрос — об оценке респондентом работы Путина на посту президента. И эта цифра, по словам Федорова, в последнем опросе — 65%, а в январе, например, было чуть ниже — 62%. Так что можно говорить скорее о росте доверия к Путину, заверил Федоров. Он добавил, что вопрос о доверии какому-либо политику задается в открытой форме — без предлагаемых заранее вариантов, из которых нужно выбрать. Чаще всего люди затрудняются с ответом, припоминая только одно-два имени.

Все эти объяснения выглядет несколько запутанно и непонятно, на непросвещенный взгляд. Но социологи действительно задают людям разные вопросы и с разными формулировками - и ответы людей иной раз выглядят противоречиво, не укладываясь в рамки логики. Это правда (можно на "загадочную русскую душу" списать). И это дает возможность политикам трактовать "глас народа" в удобном для них ключе.

...Но все эти споры о трактовках - не меняют главного: в стране нарастает нервозность, люди не видят какого-то внятного просвета в будущем. Это все очень напоминает брежневский застой - который кончился тем, чем кончился. Мы все помним.

По инф. rosbalt.ru

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