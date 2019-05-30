Опрос: около трети граждан мечтают о "России — супердержаве"

Подавляющее большинство опрошенных россиян (72%) положительно оценивают позиции России на мировой арене, только 19% респондентов настроены скептически, следует из итогов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Казалось бы, все хорошо (с точки зрения властей): граждане верят в свою страну! Но - стоит вглядеться в цифры чуть подробнее.

Около половины (45%) опрошенных граждан считают, что главная цель для России в 21 веке — стать одной из 10-15 наиболее преуспевающих стран мира. А 34% респондентов уверены, что страна должна вернуть себе статус супердержавы.

Для статуса «великой державы» России нужно повысить уровень благосостояния граждан (43% респондентов), развивать экономику (33%) и науку (22%). О необходимости в сильной армии заявили 19% опрошенных.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 23 мая 2019 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Таким образом, ни о каком "шапкозакидательском ура-патриотизме" говорить не приходится: люди, в большинстве своем, хотят жить в по-настоящему преуспевающей стране. А не в той, которую "все боятся". И это - очень здравая и симпатичная оценка ситуации, вы не находите?

Polit.ru

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Россияне все меньше мечтают о «супердержаве» и внешнеполитических успехах, а все больше озабочены обстановкой внутри страны, констатировал доктор исторических наук, политический аналитик Валерий Соловей. Как прокомментировал эксперт итоги "внешнеполитического опроса", связано это со снижением материального благополучия граждан РФ.

«Что гордиться внешнеполитическим престижем, если зарплаты, реально располагаемые доходы снижаются, если купить можно все меньше, если еда все хуже, а работу найти все сложнее? Наши люди ведут себя и ощущают так же, как и во всех других странах. Для людей внутренняя политика — всегда в приоритете, за исключением периодов войн. Ничего тут необычного нет», — уверен Валерий Соловей.

По мнению аналитика, российская власть оказалась не готова к такому вызову. «Власть прекрасно знает об этом общественном запросе, но, к сожалению, она не в состоянии его удовлетворить, потому что у нее нет ни сильной позитивной политики, ни даже сильной пропаганды, посвященной внутренним успехам. Таких успехов нет. Предъявить обществу нечего. Так что она, хоть и чувствует этот запрос, но, думаю, все будет развиваться по-прежнему. Пропаганда будет говорить об Украине, о Соединенных Штатах, о Сирии, о Венесуэле», — полагает эксперт.

Валерий Соловей отметил, что реальную картину общественных настроений в своих соцопросах вынуждены давать даже государственные социологические службы. «Что касается подачи информации ВЦИОМом, то есть вопросы, где он может быть излишне корректен и лоялен, но, в общем, он старается давать объективную информацию, потому что любой социологический центр нуждается в хорошей репутации. В противном случае, он не будет получать коммерческих заказов. Приходится думать о репутации, чтобы удержаться на рынке», — сказал аналитик.

По инф. rosbalt.ru

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