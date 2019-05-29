Где в России — меньше всего (о, ужас!) Путина любят?

Самый низкий электоральный рейтинг президента РФ Владимира Путина выявлен в Магаданской области. На Магадане за Путина готовы голосовать только 36% жителей. Таковы результаты проведенного ФОМ для Кремля закрытого опроса, сообщает РБК.

Респондентам задавали такой вопрос: «За кого бы вы проголосовали, если бы в следующее воскресенье были выборы президента?». При среднем по стране результате Путина в 48% голосов на Магадане итог был на 12% ниже.

Как отметил политолог Ростислав Туровский, то, что у Путина и «Единой России» есть большие проблемы с популярностью именно на Дальнем Востоке — не новость, а лишь подтверждение существующей уже много лет ситуации. Однако, добавил эксперт, низкий рейтинг Путина на Магадане все же являет собой некоторый парадокс: в регионе идет активная реализация масштабных проектов в горнодобывающей отрасли, а выборы прошли для власти вполне успешно. Так, на выборах президента в 2018 году Путин получил на Магадане 72,3% голосов.

Ранее о падении рейтинга Путина «отрапортовал» ВЦИОМ. Согласно его опросу о доверии политикам, Путину доверяют лишь 31,7% респондентов — это минимальный показатель с января 2006 года. Для сравнения: год назад рейтинг доверия Путина достигал 47,4%. Рейтинг Путина непрерывно падает с середины июня прошлого года, когда стало известно о повышении пенсионного возраста.

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По инф. rosbalt.ru

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