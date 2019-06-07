Треть украинцев хотят узаконить русский язык. "Целая треть"? Или "всего лишь треть"?

Треть украинцев согласны с тем, чтобы статус русского языка был «узаконен». Напомним, в бывшей "братской республике" языковой вопрос стал одним из факторов серьезного раскола в обществе — торопливая "украинизация" национального сознания властями задела чувства многих. Между тем, есть повод задуматься о глубине этого раскола: "треть" - это много? или тревожно мало?

Опрос о русском языке проведен Социологической группой «Рейтинг». При этом 21% респондентов выступают за предоставление русскому языку государственного статуса, еще 11% — за его официальный статус, по крайней мере, в регионах.

Меньше всего «любят» русский язык на западе страны — таких примерно 10%, на востоке картина прямо противоположная: только чуть больше трети опрошенных хотят говорить исключительно на мове; 43% желали бы придать русскому государственный статус, а 19% — официальный. На юге наблюдается примерное равенство между сторонниками одно- и двуязычия.

Среди сторонников различных партий большинство симпатантов русского находятся среди голосующих за «Слугу народа» и «Оппозиционный блок».

Закон о языке был подписан президентом Украины Петром Порошенко 15 мая. Он оставляет для русского и других языков место лишь для бытового общения и отправления религиозных обрядов.

Еще новости из бурлящей страстями Украины:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ