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Треть украинцев хотят узаконить русский язык. "Целая треть"? Или "всего лишь треть"?
По инф. rosbalt.ru   
07 Июня 2019 г.
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Треть украинцев согласны с тем, чтобы статус русского языка был «узаконен». Напомним, в бывшей "братской республике" языковой вопрос стал одним из факторов серьезного раскола в обществе — торопливая "украинизация" национального сознания властями задела чувства многих. Между тем, есть повод задуматься о глубине этого раскола: "треть" - это много? или тревожно мало?

Опрос о русском языке проведен Социологической группой «Рейтинг». При этом 21% респондентов выступают за предоставление русскому языку государственного статуса, еще 11% — за его официальный статус, по крайней мере, в регионах.

Меньше всего «любят» русский язык на западе страны — таких примерно 10%, на востоке картина прямо противоположная: только чуть больше трети опрошенных хотят говорить исключительно на мове; 43% желали бы придать русскому государственный статус, а 19% — официальный. На юге наблюдается примерное равенство между сторонниками одно- и двуязычия.

Среди сторонников различных партий большинство симпатантов русского находятся среди голосующих за «Слугу народа» и «Оппозиционный блок».

  • Закон о языке был подписан президентом Украины Петром Порошенко 15 мая. Он оставляет для русского и других языков место лишь для бытового общения и отправления религиозных обрядов.

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