Харьковский снос памятника Жукову: экзамен для Зеленского

Единственной четкой реакцией от президента Украины Владимира Зеленского на снос бюста Маршала Победы радикалами был ответ России: это не ваше дело.

Вслед за «пошатыванием» памятников освободителю Киева генералу Ватутину на Украине «уронили» более именитого советского военноначальника. В Харькове 2 июня националисты снесли бюст Георгия Жукова. Конфликт произошел на фоне истории с попытками возвращения одному из центральных проспектов города имени Маршала Победы. Идея популярна среди жителей, и ее поддерживает местная власть в лице мэра Геннадия Кернеса.

Примечательно тут то, что с памятью о Ватутине боролись при Порошенко, а Георгия Константиновича свалили уже при новой власти, изначально обозначавшей несколько иные взгляды на историю войны и победу. У электората сразу возник вопрос: что скажет Зеленский? Причем ответ интересовал как противников борьбы с памятниками, так и сторонников этой «деятельности». Первые говорили: если он ничего не скажет, то он с ними заодно? Вторые интересуются: можно продолжать или как?

Вот реакция силовиков не удивила: они, ожидая указки сверху, решили не вмешиваться, и если бы при этом не «обидели» самих полицейских, то и вовсе отмолчались. А так — пришлось что-то сказать. «В 13:40 (2 июня) в полицию поступила информация о повреждении памятника маршалу Жукову на проспекте Петра Григоренко. Группа неизвестных распылила слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу, — говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины. — Открыты уголовные производства по статье хулиганство и угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». СМИ же как раз особо отмечают, что полиция спокойно взирала на происходящее, не мешая радикалам.

То есть на произвол, на глумление над дорогими части общества символами закрыли глаза. А значит, любой желающий, согласно своим личным воззрениям, может взять кувалду и, не обращая внимания на имеющих иную точку зрения, восстанавливать «справедливость» согласно своим понятиям. Хотя с Бандерой такой номер вряд ли пройдет. Власть в стране поменялась, а радикалы продолжают терроризировать улицы при отсутствии реакции правоохранителей. Или нет? Где ты, президент, обещавший советоваться со своими гражданами?

Соцсети моментально взорвались взаимными обвинениями и гневными эмоциями: директор Института национальной памяти Вятрович пригрозил посадить Кернеса, если тот вернет проспекту в Харькове имя Жукова; Кернес пообещал возвратить и бюст на прежнее место, и имя улице. Готовность восстановить памятник за собственные средства выразила пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь». А Зеленский все молчал.

«А чего вы хотели от нового президента? Чтобы он через час после инцидента ввел в Харьков танки и развесил радикалов на фонарных столбах? — комментирует ситуацию „Росбалту“ харьковский социолог Олег Пухарцев. — У граждан его страны нет единого мнения, и он, в попытках примирить обе конфликтующие стороны, обязан аккуратничать. Другое дело, что это была явная провокация, с целью пощупать его, Зеленского, на „твердость мужских достоинств“ — насколько они стальные». По мнению эксперта, президент поступил рассудительно и принял взвешенное, рациональное решение: не размахивая шашкой, не усугубляя конфликт, — направить процесс по руслу закона.

Впрочем, есть другие точки зрения, и в ответе Зеленского (сделанного его представителем), на подготовку которого ему понадобились сутки, некоторые политики усматривают мягкотелость, нежелание четко определить свою позицию по этому вопросу. Мнение президента в понедельник донесла до общественности его новый пресс-секретарь Юлия Мендель на своем первом брифинге. Повторимся, этой реакции ждали многие, особенно после заявлений представителей МИД РФ, естественно, возмущенных тем, что случилось.

Однако комментарий разочаровал жаждущих крови своей сдержанностью: в нем не констатировалась незаконность всего происшедшего, а она тут была явной — ведь даже «однозначно запрещенного» Ленина полагалось свергать, «соблюдая технологию». А вдруг ему место в музее? «Это пример несовершенной и непродуманной гуманитарной политики, которая продолжалась последние несколько лет. Должны быть разработаны новые механизмы, которые помогут возобновить диалог власти и общества, — заявила Юлия Мендель. — Закон о декоммунизации предусматривает, что должны быть снесены памятники советским деятелям. Но там есть пункты... которые говорят, что если эти деятели были задействованы в противостоянии нацистской оккупации, то они являются исключениями».

По ее словам, Зеленский призывает власти Харькова выяснить эту правовую коллизию, «поскольку тут должны идти консультации с общественностью», и должно быть найдено решение, максимально приемлемое для каждой стороны. Она уточнила, что речь идет о согласовании решений власти с территориальной громадой. «Сейчас мэр Харькова (Геннадий Кернес) должен взять на себя ответственность как главный арбитр в ситуации, а не принимать чью-либо сторону», — подчеркнула пресс-секретарь президента.

Что касается комментариев инцидента со стороны МИД России, то россиянам было рекомендовано, если говорить просто, — «не совать нос не в свои дела». «Это снова доказательство того, что РФ вмешивается во внутренние дела суверенного государства, и, собственно, президент Зеленский призывает этого больше не делать», — отметила Мендель.

Ну что же, на внешнем фронте ответ дан четкий, разбор «внутрисемейных» полетов и их решение переложены на местные власти. Воистину — мудрое решение: не справится Кернес, то его и назначат виноватым. Впрочем, хоть к рекомендации президента усиливать влияние местных громад и продолжать децентрализацию относятся с одобрением, по мнению большинства экспертов, задача подобного уровня сложности не по плечу властям на местах, ее необходимо решать на высшем государственном уровне. И, в конце концов, Зеленскому придется принимать более кардинальные меры. До тех же пор от подобных конфликтов не застрахован ни один регион Украины, и кто знает, где вспыхнет следующий. А что по этому поводу думают в России? Да пусть себе думают, что хотят, если своих проблем мало.

По инф. rosbalt.ru

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